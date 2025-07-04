Вице-спикер Госдумы оценила эффект поправок в Конституцию России

Вице-спикер Госдумы Кузнецова заявила об эффективности поправок в Конституцию России

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале она отметила, что благодаря поддержке граждан в Основной закон вошли положения, усиливающие защиту суверенитета и ценностных основ общества, включая приоритет семьи и детей, защиту института брака как союза мужчины и женщины, а также создание условий для достойного воспитания детей в семье.

Кузнецова подчеркнула, что за пять лет эти нормы все больше реализуются в законодательстве: при поддержке «Единой России» Госдума приняла более 70 законов для развития конституционных норм, направленных на защиту детей от деструктивных течений, поддержку традиционных ценностей, русского языка и исторической памяти.

По словам Кузнецовой, президент своим указом № 809 закрепил понятие традиционных ценностей и их перечень на федеральном уровне, после чего в Госдуме создали межфракционную группу по защите ценностей, пять инициатив которой уже стали законами.

Вице-спикер также отметила, что эти поправки укрепили политическую систему: расширили полномочия различных ветвей власти, усилили роль Конституционного суда и закрепили приоритет российского права над международным. Она процитировала президента: «Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно».