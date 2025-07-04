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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    13 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    41 комментарий
    4 июля 2025, 06:14 • Новости дня

    ВСУ маскировались под гражданских при бегстве из Красной Звезды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Покидая Красную Звезду в ДНР, украинские военные сбрасывали военную форму и переодевались в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться среди мирных жителей.

    Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при бегстве из населенного пункта Красная Звезда в Донецкой Народной Республике, сообщил боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Малой», передает РИА «Новости». По его словам, военнослужащие бросали позиции и оставляли военную форму, чтобы замаскироваться под местных жителей.

    «Они отступают, бегут, бросают позиции. Некоторые переодеваются в гражданскую форму, одежду бросают, видел», – отметил «Малой». Он также рассказал, что при зачистке одного из сараев обнаружил сброшенную военную форму украинских военных.

    Минобороны России ранее сообщило, что 28 июня силами группировки «Восток» освобожден населенный пункт Красная Звезда (Червоная Зирка) в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные оставили позиции в районе населенного пункта Красная Звезда на западе ДНР без боя на фоне наступления российских сил.

    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    3 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Портовая инфраструктура в Одессе пострадала после серии взрывов
    Портовая инфраструктура в Одессе пострадала после серии взрывов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии взрывов в Одессе повреждения получили портовые краны, техника и складские помещения, что подтвердили представители местных властей.

    Портовая инфраструктура в Одессе была повреждена после взрывов, передает ТАСС. Об инциденте сообщил украинский чиновник Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. Он уточнил, что был зафиксирован удар по порту города, в результате которого пострадали портовые краны, техника и склады.

    Власти города ранее информировали о произошедших взрывах. Мэр Одессы Геннадий Труханов говорил о многочисленных взрывах, не приводя дополнительных подробностей о последствиях инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники «Герань-2» нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в районе Краматорска в ДНР. В Одесской области разоблачили группу командиров ВСУ, которые организовали продажу поддельных документов и казенного топлива на крупную сумму.

    Массовый ночной удар по объектам в Харькове и Одессе провели с использованием новых реактивных дронов «Герань-3», способных развивать скорость до 600 километров в час.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    3 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США

    Военный эксперт Кнутов: США и ЕС переведут Украину на войну дронов

    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пентагон пересматривает военные приоритеты в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, что уже привело к уменьшению поставок оружия на Украину. Однако, как отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, России стоит учитывать непредсказуемость Дональда Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку ВСУ, пусть и не в прежних объемах.

    «Еще 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Штаты «не обязаны защищать весь мир», поэтому они перераспределят расходы на оборону. Он отмечал, что среди приоритетных задач администрации Трампа – защита южной границы США и обеспечение сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Еще одно важное для НАТО событие – это саммит альянса в Гааге, который проходил в конце июня. По его итогам Вашингтону удалось добиться от членов блока повышения расходов на оборону до 5% ВВП, отметил собеседник.

    «США, получив возможность финансово влиять на НАТО и на программы закупки вооружений, дали понять, что не собираются отворачиваться от этой организации или уходить из Европы. Но вместе с тем они переключат свое военно-политическое внимание на Китай, оставив ВСУ на попечении Британии и Германии», – указал эксперт.

    «При этом поставки оружия сокращаются, и этот процесс продолжится. Дело в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война между Ираном и Израилем показали, что расход ракет для систем ПВО и других боеприпасов, а также количество самолетов и их защита не соответствуют тем стандартам, которые были у Пентагона», – пояснил аналитик.

    Так, в ходе эскалации на Ближнем Востоке была израсходована одна пятая всех запасов ракет для комплексов THAAD. «В итоге американцы пришли к выводу, что им нужно пересмотреть свои нормативы. Поэтому и было принято решение приостановить поставки Украине. Такой шаг – военная необходимость», – акцентировал эксперт.

    По его словам, европейцы действуют в том же ключе. «Их риторика следующая: они готовы помогать Киеву, но в первую очередь необходимо пополнить свои арсеналы. Так, Польша в три раза увеличила производство снарядов. Британия сообщила о резком увеличении производства стволов для артиллерийских орудий», – перечислил Кнутов.

    «Кроме того, Североатлантический альянс принял решение о создании своего рубежа противовоздушной обороны протяженностью 3 тыс. километров – это так называемая антидроновая стена, которая будет включать и зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ и РЛС, и космические спутники, а также боевые лазеры. Все это требует производственных мощностей, которых у Европы нет», – добавил собеседник.

    На этом фоне Украину переводят исключительно на дроны, отметил он. В частности, правительство Германии подписало соглашение о выделении денег для производства на Украине более 500 БПЛА с дальностью полета до 1,2 тыс. километров. Финляндия и Норвегия также заявили, что создают аппараты для ВСУ.

    Отдельного внимания заслуживает система противовоздушной обороны Украины. «Переданный Киеву ЗРК SAMP-T уже несколько месяцев не используется, потому что к нему нет ракет. Что касается комплекса Patriot, то к нему поставили порядка сотни ракет. Этого противнику хватит лишь на неделю боевых действий при интенсивных налетах», – детализировал аналитик.

    В такой ситуации Киев демонстрирует находчивость. «Украинцы развивают программу дронов-ПВО, чтобы хоть как-то прикрыть небо. Они пытаются применять аппараты против наших «Гераней». Более того, разрабатываются беспилотники с автоматами или пулеметами, которые, по задумке, станут вести огонь по целям в воздухе», – рассказал Кнутов.

    По его оценкам, традиционные средства борьбы будут исчерпаны у ВСУ через несколько месяцев. За это время США не смогут восполнить свои арсеналы, считает эксперт. Впрочем, он призывает учитывать и политику нынешнего американского лидера.

    «Дональд Трамп – человек настроения: сегодня у него заявления одного плана, а завтра – все поменялось, решения пересмотрены. Поэтому предугадать, как он поведет себя в вопросе помощи Украины, трудно. Но я думаю, что доводы Пентагона все же будут решающими, а они – против Киева», – рассуждает спикер.

    В свою очередь Европа не сможет устранить дефицит в вооружении ВСУ. «О чем бы ни просил украинский министр обороны, важно понимать: производственные мощности у всего блока НАТО не настолько большие, как аппетиты у руководства Украины», – иронично отметил аналитик. По его оценкам, Европа к концу года может построить новые предприятия или модернизировать действующие.

    «Тогда, вероятно, возрастет производство и беспилотников, и других видов оружия, и увеличатся поставки Киеву. Другой вопрос, что к этому моменту ситуация на фронте может ощутимо измениться, и точно не в пользу ВСУ. Кроме того, наша разведка отслеживает и своевременно пресекает поступления вооружения на Украину. И эта работа будет продолжаться», – заключил Кнутов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, Минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов Конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    3 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР
    Российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север», действуя на Харьковском направлении, освободили населенный пункт Меловое Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Бессаловки, Кондратовки, Алексеевки, Садков, Юнаковки и Андреевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом с Димитровым, Красноармейском, Гродовкой, Петровским, Бойковкой ДНР, Новопавловкой и Дачным Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 440 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Петровки, Купянска, Песчаного и Березовки Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американские бронетранспортер М113 и HMMWV. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Серебрянки, Часова Яра, Предтечино, Щербиновки, Бондарного, Федоровки, Миньковки, Северска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад с горючим и еще один склад с матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Поддубного, Воскресенки, Зеленого Поля ДНР, Ольговского, Полтавки, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Токмачки, Новоандреевки Запорожской области, Токаревки, Антоновки и Садового Херсонской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 75 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что Российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области

    До этого российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области

    Ранее российские войска освободили Новоукраинку в ДНР.

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    3 июля 2025, 19:20 • Новости дня
    Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области

    Появилось видео о водружении российского флага над освобожденным Меловым в Харьковской области

    Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков освободили Меловое и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.

    Над освобожденным населенным пунктом Меловое в Харьковской области водрузили российский триколор, видео опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    В операции участвовали военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки «Север» при поддержке штурмовиков 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. После завершения боевых действий российские военные подняли государственный флаг на одном из зданий Мелового.

    По сообщению Минобороны, российские подразделения ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности приграничных российских регионов. Военнослужащие выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, захватывают трофеи и берут в плен бойцов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Военные также заняли село Разино в ДНР.

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    3 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Стало известно о значительных потерях ВСУ в Харьковской области

    Марочко сообщил о значительных потерях украинских войск в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска предприняли более 15 атак на волчанском и липцовском направлениях, понеся значительные потери в личном составе и технике.

    Украинские войска понесли серьезные потери в Харьковской области в ходе неудачных попыток контратак, передает РИА «Новости». Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские боевики на волчанском и липцовском направлениях за прошедшую неделю совершили более 15 атак небольшими маневренными группами при поддержке артиллерии и беспилотников.

    Марочко отметил: «Украинские боевики маневренными группами численностью до взвода при поддержке артиллерии и БПЛА пытаются вернуть ранее утраченные рубежи и позиции». По его информации, все попытки контратак были успешно отбиты, а примерно десять штурмовых групп противника уничтожены. За три дня, по оценкам Марочко, потери украинской стороны достигли до 250 человек убитыми и ранеными.

    Кроме того, украинская армия потеряла 12 единиц бронетехники, восемь автомобилей, два миномета и артиллерийское орудие. Были уничтожены также узел связи, два полевых склада и пункт управления беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    4 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Трамп пожаловался на отсутсвие прогресса по Украине

    Трамп признал отсутсвие прогресса в решении украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что он не добился прогресса по украинскому вопросу во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Беседуя с журналистами на объединенной базе Эндрюс, президент Трамп сказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным как Иран, так и Украину.

    «У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», – передает ТАСС слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о возможном прогрессе в решении украинского вопроса, Трамп сказал, что прогресса нет.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг, 3 июля. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    4 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Перешедшим на сторону России экс-солдатам ВСУ выдали трофейное оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский добровольческий отряд из экс-военных ВСУ получил трофейное оружие НАТО, среди образцов которого винтовки, пулемет FN MAG, гранатомет., поделился боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пальма».

    «В ходе боевых действий в населенном пункте Комар было захвачено иностранное вооружение, которое в дальнейшем будет использоваться против бойцов ВСУ. Вооружения иностранного достаточно, и оно будет в дальнейшем также передаваться в наши подразделения», – рассказал «Пальма» РИА «Новости».

    Боец добавил, что группировка войск «Восток» передала натовское вооружение отряду Мартына Пушкаря для освобождения территорий. Среди переданного оружия были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибра 40 мм и боеприпасы к ним.

    По словам бойца с позывным «Щука» из отряда Мартына Пушкаря натовское вооружение уступает российским аналогам, но оно полезно для экс-солдат ВСУ, которые учились ч ним воевать.

    Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение для борьбы с киевским режимом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Белогоровки, Григоровки и Серебрянки отмечено увеличение числа западных штурмовых винтовок у украинских военных, советского стрелкового оружия у ВСУ почти не осталось. При этом российские военные вывезли трофейные танки Abrams из Сумской области.

    До этого Италия направила на Украину устаревшее оружие на сумму 3 млрд евро.

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    3 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал об убийствах ВСУ раненых и сдающихся в плен украинских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование применяет артиллерию, минометы и дроны для уничтожения раненых или сдавшихся военных, чтобы напугать собственных бойцов.

    Командование ВСУ целенаправленно уничтожает раненых или сдающихся в плен украинских военных, чтобы устрашить других бойцов, передает РИА «Новости». Об этом рассказал боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Восток» с позывным «Спартач».

    «Брали в плен кого-то, и они сами своих же уничтожали. То есть налетали дроны, артиллерия, минометы, старались уничтожить раненого или взятого в плен… Видимо, чтобы никто больше не сдавался в плен. Когда возвращали пленного к нам на пункт, противник открыл огонь из всех видов вооружений... И получилось так, что он погиб. То есть они старались уничтожить больше не наших солдат, а пленного», – сообщил военный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал, что командование ВСУ отдало приказ расстреливать жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часов Яра. Командиры ВСУ приказали убивать раненых солдат в районе Суджи. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

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    3 июля 2025, 12:05 • Новости дня
    ВСУ начали сбрасывать на позиции ВС России отравленные шоколадные батончики

    Глава Тувы Ховалыг: Украинские военные забрасывают отравленным шоколадом ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия начала сбрасывать на позиции российских военнослужащих отравленные шоколадные баточники, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

    Ховалыг провел встречу с участниками СВО из Тувы, по его словам, украинские военные начали скидывать на российских солдат отравленные шоколадные батончики, надеясь, что его примут за паек от своих, передает ТАСС.

    В ходе встречи поговорили о дополнительной технической помощи, которую регион оказывает тувинским военным.

    Ранее штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад» рассказывал, что украинский дрон ошибочно снабжал сигаретами и шоколадом российских штурмовиков.

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    4 июля 2025, 04:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник» в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Дальнобойная роботизированная платформа «Странник» со спутниковым управлением предназначена для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, ее испытания в зоне СВО начнутся в июле, сообщил официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км – в зависимости от емкости батарейки.

    «Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас – не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. «Странник» управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты», – цитирует разработчика ТАСС.

    Он подчеркнул, что существующие платформы с ретранслятором могут преодолеть не более 1,5 км при действии радиоэлектронной борьбы и требуют непосредственного присутствия оператора в радиусе до 5 км, что подвергает его опасности. «Странник» отличается компактностью, помещается в багажник, весит 56 кг, его сложнее поразить дроном-камикадзе, а при потере связи он не требует перезапуска.

    Кроме того, «Странник» полностью автономен. Он передает обстановку вокруг, оснащен телеметрией и двусторонней связью, что делает его уникальным среди аналогов. Заявленная скорость платформы – 20 км/ч, а управление реализуется отечественным программным обеспечением, работающим без VPN и сторонних сервисов, что устраняет задержки связи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.Также

    лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.


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    3 июля 2025, 14:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую, повреждена линия электропередач

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, повреждены линия электропередач и дом

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате артиллерийского обстрела Каменки-Днепровской Запорожской области пострадали линия электропередач и частный дом, без света остались 45 абонентов.

    ВСУ нанесли не менее пяти артиллерийских ударов по прифронтовому городу, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

    Там уточнили: «Вооруженные формирования Украины открыли беспорядочный артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов. По поступившей информации повреждена линия электропередач, без света 45 абонентов».

    В результате атак пострадал частный жилой дом, где были выбиты окна, повреждены фасад и крыша. О пострадавших среди населения в сообщении не говорится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активно готовят Купянск к возможным боевым действиям и оборудуют долговременные огневые точки в жилых домах. Стало известно, что украинская армия начала сбрасывать на позиции российских военнослужащих отравленные шоколадные батончики.

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    3 июля 2025, 06:44 • Новости дня
    «Град» уничтожил до 20 боевиков ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерийский удар по позициям ВСУ в районе Карла Маркса привел к поражению украинских националистов и нарушению их системы огневого контроля.

    Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ в районе села Карла Маркса Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны России, удар был нанесен из реактивных систем залпового огня «Град» по вскрытому району сосредоточения противника в лесном массиве.

    По данным Минобороны, украинские военные размещали пулеметные точки, минометные позиции и наблюдательные пункты, используя для этого естественные укрытия леса. В результате удара уничтожено до 20 боевиков, а также была нарушена система огневого контроля противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев одержал победу в рукопашной схватке с украинским бойцом, видео с которой распространилось в соцсетях.

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    3 июля 2025, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ у Краматорска «Геранями»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Беспилотники «Герань-2» ударили по украинскому складу боеприпасов в районе Краматорска в ДНР, сообщило Министерство обороны России в четверг.

    Склад относился к 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее в прессе сообщалось, что ВС России нанесли массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

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    3 июля 2025, 06:58 • Новости дня
    «Гиацинт» уничтожил командный пункт ВСУ на красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерийский расчет с орудием «Гиацинт-Б» уничтожил командный пункт ВСУ и позиции личного состава противника на дистанции свыше 20 километров.

    Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил передовой командный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, передает РИА «Новости». В министерстве обороны России сообщили, что наводка была выполнена по заранее полученным координатам, что позволило точно поразить цель.

    В результате огня также был поражен район размещения личного состава противника, находящийся на дистанции более 20 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике.

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