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    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    6 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    10 комментариев
    31 июля 2025, 19:30 • Новости дня

    Открытое горение на пензенском заводе ликвидировано

    Tекст: Евгения Караваева

    Промышленный объект в Пензе подвергся атаке украинских беспилотников, после чего на заводе начался крупный пожар.

    Украинские дроны атаковали промышленный объект в Пензе, открытое горение ликвидировали, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram.

    После попадания БПЛА на предприятии возник крупный пожар. Это первый случай, когда беспилотники достигли территории предприятия в Пензенской области. По словам очевидцев, ранее объект не подвергался атакам и не становился целью для дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯд, ранее при атаке дрона ВСУ пострадали три жителя города Горский в ЛНР.

    31 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    Силовики: в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре ликвидировали самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации, сообщил источник в силовых структурах России.

    «В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации», – сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что численность личного состава группировки составляла тысячи человек.

    В четверг Минобороны сообщило об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике.

    До этого сообщалось, что город Константиновка в ДНР взят в клещи, там ведутся ожесточенные бои, командиры ВСУ покинули населенный пункт.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

    Комментарии (21)
    31 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на Константиновском направлении

    Кимаковский: Освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на Константиновском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона ВСУ на Константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, освобождение Часова Яра приводит к обрушению обороны ВСУ на Константиновском направлении, передает ТАСС.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как отметил источник в силовых структурах России, в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

    Комментарии (12)
    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре
    Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время штурма укрепрайона на окраинах Часова Яра российские штурмовики столкнулись с группой наемников из Франции и Испании.

    О присутствии иностранных наемников в лагере «Дружба» на окраинах Часова Яра сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» с позывным Вестер, передает РИА «Новости».

    По его словам, во время штурма бойцы российской группировки «Южная» встретили наемников из Франции и Испании, которые были уничтожены или отступили после атаки.

    Вестер отметил, что наемники не задерживались долго на своих позициях, поскольку после взятия укрепрайона они были либо ликвидированы, либо вынуждены были быстро отступить. Также он рассказал, что радиоперехваты свидетельствовали о панике среди иностранных наемников после штурма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения города бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за время спецоперации группировку ВСУ.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 08:06 • Новости дня
    Российские войска освободили Часов Яр
    Российские войска освободили Часов Яр
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в результате наступления Южной группировкой на краматорско-дружковском направлении был освобожден город Часов Яр ДНР.

    Ранее начались бои за село Ступочки к югу от Часова Яра.

    ВС России закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре.

    Бойцы «Барс-31» уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.

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    31 июля 2025, 11:29 • Новости дня
    Российская разведка при освобождении Часова Яра навязала ВСУ радиоигру
    Российская разведка при освобождении Часова Яра навязала ВСУ радиоигру
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская разведка использовала радиоигру и ложные цели для обмана украинских войск в ходе операции в Часовом Яре, что позволило продвинуться вперед, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    По его словам, российская военная разведка провела радиоигру с Вооруженными силами Украины при освобождении Часова Яра в ДНР, сообщает ТАСС.

    Киселев добавил, что были созданы ложные цели, по которым украинские войска наносили удары, что помогло вытянуть противника и сыграло ключевую роль в операции.

    Киселев подчеркнул, что командование российских подразделений организовало систематическую радиоигру, а разведка работала как с воздуха, так и на земле. Эксперт отметил: «Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль».

    По словам Киселева, продвижение российских войск в этом районе является масштабным, в операции задействованы подразделения ВДВ. Российские операторы беспилотников обеспечили полный контроль в воздушном пространстве, что, по мнению эксперта, стало решающим фактором для успешного продвижения штурмовых групп и техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Российские военные организовали вывоз большей части жителей Часова Яра.

    В городе Часов Яр была уничтожена крупнейшая группировка ВСУ за всю историю спецоперации на Украине.

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    31 июля 2025, 09:56 • Новости дня
    ВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
    ВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих.

    «Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», – передает ТАСС слова источников в силовых структурах.

    Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где до сих пор находятся люди.

    Ранее сообщалось, что освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на константиновском направлении.

    До этого в четверг Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как отметил источник в силовых структурах России, в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    31 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по освобождению Часова Яра сопровождалась рядом сложностей в силу географических особенностей местности и превращения противником населенного пункта в крепость. Взятие города открывает российским военным путь к Константиновке, а также Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Противник считал Часов Яр неприступным. Он также полагал, что российским бойцам никогда не водрузить там знамя. Все эти надежды украинского военного руководства оказались пустыми. Освобождение города – эта значимая победа ВС России и подвиг наших военнослужащих», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он указал, что операция сопровождалась рядом сложностей. «Во-первых, Часов Яр фактически был превращен ВСУ в крепость. Противник использовал жилые здания в качестве опорных пунктов, а между ними он прорыл подземные ходы», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, продвижение ВС России осложняли географические особенности местности – Часов Яр расположен на господствующей высоте», – добавил Кнутов. Тем не менее, четкие и выверенные действия наших солдат привели к освобождению населенного пункта.  

    По его словам, теперь перед российскими военными открывается путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской, а также к Константиновке, операция по освобождению которой будет непростой. Но наши военные уже работают над тем, чтобы изолировать район боевых действий, обескровить противника и измотать его, отметил эксперт.

    «То есть задача – взять Константиновку в огневое окружение и усложнить украинской армии подвоз боеприпасов, ротацию личного состава. В результате это должно привести к тому, что либо противник оставит город, либо мы освободим его с большими для ВСУ потерями. Затем возможно продвижение на Славянск и Краматорск», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские военные освободили город Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. Это произошло в результате наступательных действий Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении, говорится в сообщении ведомства. Причем ВС России уничтожили крупнейшее за всю историю спецоперации подразделение ВСУ во время боев.

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих. Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где еще есть люди.

    Вместе с тем операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА «Новости» начальник разведки с позывным «Тэпа».

    Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на высоте 227 м над уровнем моря среди холмистой степной равнины. С юга и востока прикрывается холмами, в восточных пригородах протекает канал Северский Донец – Донбасс шириной около 30 метров.

    Газета The New York Times называла Часов Яр «ключом к Донбассу», поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.

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    31 июля 2025, 06:14 • Новости дня
    Взвод ВСУ сдался в плен в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    До взвода ВСУ сдались в плен в населенном пункте Темировка в Запорожской области, рассказал боец 394-го мотострелкового полка группировки «Восток» с позывным Калим.

    По его словам, взвод ВСУ сдался в плен в Тимировке, передает ТАСС. Калим добавил, что ВС России заходили в село малыми группами, обходя противника с флангов. Были также и лобовые столкновения.

    Ранее российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя.

    ВС России зацепились за Малиновку» на Запорожском направлении.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает тридцать километров.


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    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 05:10 • Новости дня
    Захарова пообещала Болгарии адекватный ответ за обвинения в терроризме
    Захарова пообещала Болгарии адекватный ответ за обвинения в терроризме
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что парламент Болгарии 23 июля принял декларацию, в которой, наряду со штампами о «российской агрессии», страна выразила солидарность с Европарламентом в определении России как «государства, поддерживающего терроризм».

    По словам Захаровой, заксобрания ряда европейских государств отметились подобными заявлениями несколько лет назад и болгарские депутаты изрядно опоздали в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии.

    «Это те самые западники, которые каждый день переводят деньги и поставляют оружие киевскому режиму, который не скрывает, что ведет устрашающую, подрывную террористическую деятельность против мирных жителей. При этом своего спонсорства терроризма западники не видят. Изложенные в этой декларации идеи имеют слабую связь с реальностью», – заявила дипломат.

    Представитель МИД России предположила, что «громогласные и беспочвенные обвинения» обычно преследуют цель «создать почву для новых санкций».

    «Всем очевидно, что любое агрессивное беззаконие в отношении нашего государства, его граждан, собственности не остается без адекватного ответа. Болгарским парламентариям надо помнить об этом, тщательно взвешивать свои решения с точки зрения неизбежных последствий», – предупредила Захарова.

    Она уточнила, что в поддержку вышеописанного опыта в болгарском парламенте проголосовало менее половины от общего числа депутатов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на мастер-классе в Солнечногорске Мария Захарова выступила с инициативой учредить международный день борьбы с русофобией, отметив важность такого шага.

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    31 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр

    ВСУ потеряли 7,5 тыс. военных, 11 танков и 55 машин в Часовом Яре

    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе боев за Часов Яр на Украине ВСУ лишились примерно 7,5 тыс. военных, а также 11 танков и 55 бронированных машин.

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике 7,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России в Telegram. Также, по данным ведомства, украинская армия лишилась 11 танков и 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные касаются исключительно боев за населенный пункт Часов Яр. Накануне Вооруженные силы России перекрыли все основные транспортные пути, ведущие к городу Часов Яр в Донецкой народной республике, осложнив снабжение ВСУ.


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    31 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    ВСУ отвели уцелевшие силы из Часова Яра под Константиновку
    ВСУ отвели уцелевшие силы из Часова Яра под Константиновку
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Украины перебросило оставшихся бойцов из Часова Яра в несколько сел севернее Константиновки для восстановления.

    Украинские войска после потери контроля над Часовым Яром были переведены в села к северу от Константиновки, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что военнослужащие ВСУ отведены в районы населенных пунктов Николаевка и Новодмитровка для того, чтобы «залечить раны».

    По информации источника, на данном участке фронта у ВСУ осталось немного уцелевших сил, которые смогли отойти после ожесточенных боев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.


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    31 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Венгрия раскрыла детали сделки ЕС и США по оружию Украине

    В Венгрии сообщили о включении закупки вооружений США для Украины в сделку с ЕС

    Венгрия раскрыла детали сделки ЕС и США по оружию Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом предполагает помимо тарифных обязательств, закупку Евросоюзом энергоносителей и военной техники в Соединенных Штатах на сумму 750 млрд долларов, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    По словам Гуйяша, включение закупки американских вооружений для Украины в соглашение между Евросоюзом и США являются условием сделки, передает ТАСС.

    Гуйяш отметил, что большинство стран Евросоюза не уполномочивали главу Еврокомиссии заключать подобные соглашения. Он подчеркнул: «Поскольку это соглашение не имеет законной силы, его выполнение будет зависеть от того, найдет ли Еврокомиссия среди государств-членов тех, кто будет готов сделать это добровольно».

    Венгерские власти также усомнились в обязательности данных договоренностей для всех участников Евросоюза, подчеркнув, что Будапешт не считает их легитимными.

    Ранее европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости сокращения зависимости Евросоюза от американских вооружений.

    Страны Евросоюза использовали различные финансовые механизмы для снабжения Киева оружием.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Европа должна была оплатить поставки американского оружия Киеву еще три года назад.

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    31 июля 2025, 13:11 • Новости дня
    Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащим в ходе операции по освобождению города Часов Яр в ДНР пришлось пройти 20 километров под непрерывным огнем украинской артиллерии, сообщило Минобороны России.

    Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля, их постоянно обстреливала артиллерия и по ним били ударные украинские дроны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    За время операции зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов.

    Из города вывели 65 мирных жителей.

    Российские бойцы подняли флаги России и ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак освобождения Часова Яра.

    Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Бойцов с освобождением города поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

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    31 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» сообщили о том, как командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра спецопераций.

    «На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В застройке на юге Юнаковки ведутся ожесточенные стрелковые, в ходе которых подразделения ВДВ «Северян» зачистили восемь домовладений. Штурм-группы выбили ВСУ из опорпункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись на более чем 800 метров на позиции.

    На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и его окрестностях, в лесополосах между селами Меловое, Зарубинка и Хатнее.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы через сопротивляющегося противника продвигаются в направлении села Хатнее. В лесу юго-западнее села Меловое «Северяне» продвинулись более чем на 400 метров.

    «В результате огневого поражения Северяне уничтожили семь боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ и несколько минометных расчетов противника», – сказано в материале.

    Бойцы уточнили, что в лесном массиве юго-западнее Волчанска штурмовики продвинулись на более чем 550 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью, сообщила компания CNN.

    Кроме того, украинские военные сталкиваются с недостатком боеприпасов на фоне усиливающегося наступления российских войск и неопределенности с поставками вооружения из США.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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