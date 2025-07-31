На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.25 комментариев
Силы ПВО сбили над Ростовской и Белгородской областями 13 БПЛА за час
Силы ПВО сбили над Ростовской и Белгородской областями 13 БПЛА за час, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«В период с 22.20 мск до 23.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что девять дронов сбили над территорией Ростовской области, еще четыре – над Белгородской областью.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Сальск в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, в результате которой погибли три человека, повреждены дома и железнодорожная станция.