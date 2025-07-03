Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.12 комментариев
Маркетплейсы обязали проверять продавцов через госреестры
Маркетплейсы обязали проверять продавцов через госреестры перед допуском
В рамках регулирования цифровых платформ предлагается допускать продавцов к маркетплейсам только после проверки по государственным реестрам, а также запретить продажу запрещенных товаров.
Ключевые меры нового законопроекта о регулировании цифровых платформ предусматривают обязательную проверку продавцов на маркетплейсах через государственные реестры перед допуском к торговле, передает ТАСС.
В сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко уточняется, что мера призвана повысить контроль за легальностью торговых площадок и качеством продаваемой продукции.
Ряд товаров, в том числе несертифицированные биологически активные добавки и агрохимикаты, будет запрещен к продаже на онлайн-платформах. Также вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей товаров: алгоритмы маркетплейсов не смогут искусственно изменять порядок представления товаров в случае выбора пользователем определенного критерия сортировки.
Согласно законопроекту, такая корректировка законодательства направлена на повышение прозрачности работы маркетплейсов и защиту покупателей от недобросовестных продавцов и опасных товаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение маркетплейсу Wildberries из-за изменений в оферте.