Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.2 комментария
Арестованный за проукраинские лозунги профессор-востоковед СПбГУ уволился
Доцент кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского университета профессор Михаил Суворов, которого арестовали за размещение на странице в соцсети проукраинского лозунга и экстремистских изображений, уволился из вуза.
«По решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 26.06.2025 М. Н. Суворову назначен административный арест на срок 10 суток. <...>26.06.2025 М. Н. Суворовым подано заявление об увольнении из СПбГУ», – сообщается на сайте вуза.
Проректор СПбГУ по безопасности Дмитрий Грязнов утоянил, что в связи с поступлением в Санкт-Петербургский государственный университет информации о профессоре Суворове, должностные лица проводят служебное разбирательство.
Согласно материалах дела Приморского суда, Суворов в марте 2022 года разместил в в соцсети «ВКонтакте» проукраинский лозунг и изображение экстремистской атрибутики, передает ТАСС.
В суде профессор Суворов вину признал и раскаялся в содеянном, о котором забыл и не подумал о необходимости удалять то, что в России было признано экстремистским.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, профессор-востоковед СПбГУ был задержан за экстремистскую символику.