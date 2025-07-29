Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.12 комментариев
«Почта России» опровергла сбои в работе сайта
Все цифровые ресурсы «Почты России» функционируют в нормальном режиме, заявили в госкомпании.
В «Почте России» подчеркнули, что никаких перебоев или проблем с доступом к основным сервисам компании не зафиксировано, передает ТАСС.
«Отставить панику – все ресурсы «Почты» функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение – все надежно, безопасно, под контролем», – заявили там.
Ранее сообщалось, что пользователи на сервисе Downdetector пожаловались на массовые сбои в работе сайта «Почты России».