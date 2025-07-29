«Почта России» опровергла сбои в работе сайта

Tекст: Валерия Городецкая

В «Почте России» подчеркнули, что никаких перебоев или проблем с доступом к основным сервисам компании не зафиксировано, передает ТАСС.

«Отставить панику – все ресурсы «Почты» функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение – все надежно, безопасно, под контролем», – заявили там.

Ранее сообщалось, что пользователи на сервисе Downdetector пожаловались на массовые сбои в работе сайта «Почты России».