  • Новость часаПожар в московском ЖК полностью потушен, спасены 32 рабочих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гимну талибов приписали частушку с русофобской фразой
    СВР: Запад на альпийском курорте организовал встречу по смене президента Украины
    Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
    Названы симптомы еще одной передающейся в России через клещей болезни
    В Польше 32 человека задержаны по обвинению в шпионаже на Россию
    Венгрия, Болгария и еще семь стран ЕС запросили кредиты на перевооружение
    Шарий сообщил о планах Зеленского уволить Ермака
    Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей
    Пользователи пожаловались на массовые сбои сайта «Почты России»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 18:15 • Новости дня

    «Почта России» опровергла сбои в работе сайта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все цифровые ресурсы «Почты России» функционируют в нормальном режиме, заявили в госкомпании.

    В «Почте России» подчеркнули, что никаких перебоев или проблем с доступом к основным сервисам компании не зафиксировано, передает ТАСС.

    «Отставить панику – все ресурсы «Почты» функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение – все надежно, безопасно, под контролем», – заявили там.

    Ранее сообщалось, что пользователи на сервисе Downdetector пожаловались на массовые сбои в работе сайта «Почты России».

    28 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.

    «Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».

    Комментарии (29)
    28 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти приняли решение прекратить работу 20 пограничных пунктов, ранее действовавших по соглашению с Киевом, начиная с августа текущего года.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.

    «Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.

    В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.

    В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.

    Комментарии (17)
    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.

    Обновления в списке медицинских противопоказаний для вождения начнут действовать с 1 сентября, сообщает kp.ru. Теперь, кроме психических заболеваний, к ограничениям отнесены «общие расстройства психологического развития», такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также вместо конкретной ахроматопсии в перечне появилось более общее понятие – «аномалии цветового зрения».

    Психиатр Дмитрий Стежков пояснил, что каждое заболевание может проявляться по-разному. По его словам, «лечащий врач в состоянии оценить, представляет он опасность или нет. В том числе – можно ли ему управлять автомобилем». Стежков отметил, что добавление новых диагнозов в список противопоказаний является скорее формальностью, а окончательное решение остается за специалистом.

    Ранее в перечне противопоказаний значились четыре пункта: психические заболевания, психические расстройства, эпилепсия и болезни глаз, включая слепоту и ахроматопсию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интерес к сверхъестественному иногда сопровождает шизотипическое расстройство личности. Антидепрессанты раньше вызывали опасения, но сейчас их часто принимают легкомысленно, что может привести к обострению состояния или даже трагическим последствиям.

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 19:45 • Новости дня
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    @ US Air Force

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отправил авиабомбы B61-12 на базу Лейкенхит в Британии, что рассматривается как серьезный сдвиг в ядерной стратегии НАТО, пишет Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на данные из открытых источников сообщило, что 16 июля военно-транспортный самолет C-17 ВВС США перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд в США на базу Лейкенхит в Британии, передает ТАСС.

    «Существуют веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию», – приводит агентство слова директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена.

    Старший научный сотрудник Pacific Forum Уильям Альберке отметил, что включенные транспондеры во время перелета должны были продемонстрировать Москве, что США не снижают ядерное присутствие в Европе, говорится в материале.

    По информации британского портала UK Defence Journal, это первая доставка тактических авиабомб B61-12 в Британию с 2008 года. Издание отметило, что возвращение вооружения отражает «сдвиг в ядерной стратегии НАТО из-за роста напряженности с Россией».

    Ядерное оружие хранилось на базе Лейкенхит с 1949 года и было вывезено только 17 лет назад. Сейчас британские ядерные силы размещены на четырех субмаринах Vanguard с ракетами Trident II (D5).

    Премьер-министр Кир Стармер ранее объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых Британия получит к концу десятилетия.

    Комментарии (22)
    29 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Темпы нормализации российско-американских отношений замедлились, они идут «ни шатко ни валко», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет «ни шатко ни валко», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в ускорении этого процесса, однако для движения вперед необходимы усилия обеих сторон.

    По его словам, Москва хотела бы видеть большую динамику, но «нужны импульсы с двух сторон». Песков выразил надежду, что в будущем процесс нормализации приобретет большую динамику.

    Песков добавил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствуют переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Причиной этого он назвал состояние двусторонних отношений, сложившееся при администрации экс-президента США Джо Байдена.

    Ранее Песков заявил, что Москва видит потенциал для перезапуска отношений Москвы и Вашингтона. Китай поддержал улучшение отношений России и США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (6)
    28 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Путин с Нетаньяху обсудили Иран и Сирию

    Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

    О деталях переговоров между Путиным и Нетаньяху сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили приверженность исключительно мирному разрешению кризисов.

    Особое внимание российская сторона уделила необходимости поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин подчеркнул значимость укрепления внутриполитической стабильности в Сирии при обеспечении прав всех этноконфессиональных групп.

    В свете обострения ирано-израильских отношений была обозначена готовность России содействовать поиску переговорных решений по иранской ядерной программе. Лидеры договорились поддерживать дальнейший диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки.

    Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся в мае. В ходе беседы они отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

    Комментарии (3)
    28 июля 2025, 19:36 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

    ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области беспилотниками

    Tекст: Евгения Караваева

    Населенные пункты Белгородской области подверглись массовым атакам беспилотников и обстрелам, пострадавших среди жителей, по предварительным данным, нет.

    В Белгороде БПЛА подорвался на территории предприятия, в результате поврежден грузовой вагон, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В селе Нечаевка Белгородского района после детонации FPV-дрона пострадали фасад частного дома, забор и хозпостройка. В Никольском атакован беспилотником жилой дом – выбиты окна, повреждены фасад и гараж.

    В частном доме в Шебекино выбиты окна, посечена кровля, повреждены две хозяйственные постройки, осколками задет припаркованный автомобиль. В Новой Таволжанке повреждены остекление и ограждение дома, перебита линия электропередачи. В селе Белянка дрон ударил по предприятию, повредив два грузовых автомобиля. Еще один FPV-дрон сдетонировал на дороге, из-за чего пострадали два дома, забор третьего и автомобиль ГАЗель.

    В поселке Уразово Валуйского округа дрон атаковал нежилое здание, повредив кровлю и фасад. В селе Кукуевка осколками посечено здание фермерского хозяйства, а в селе Борки пробита крыша частного дома.

    В районе Красной Яруги дрон повредил грузовой автомобиль, второй вывел из строя еще одну машину. В селе Графовка после атаки беспилотника загорелся частный дом.

    В поселке Ракитное пострадали окна и фасад здания предприятия из-за удара беспилотника. В Пролетарскоом поврежден грузовой вагон. В селе Санково Грайворонского округа после подрыва дрона огнем уничтожен трактор.

    В селе Байцуры Борисовского района FPV-дрон пробил кровлю частного дома.

    Накануне мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область. ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке
    Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил, что банки не должны осложнять получение ипотеки для граждан, вводя дополнительные, малоизвестные клиентам расходы.

    Путин обратил внимание на то, что уровень выдачи ипотечных кредитов снижается, причем одной из причин становится слишком жесткое регулирование в отрасли, передает ТАСС.

    «Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», – заявил президент.

    Греф в ходе беседы сообщил, что банки считают ипотечное кредитование проблемным направлением из-за текущей политики регулирования. По его словам, ипотека сейчас зачастую становится бездоходной или даже убыточной для банков, однако кредитные организации продолжают работать с этим продуктом, чтобы поддерживать строительную отрасль и не допускать падения объемов строительства жилья.

    В предыдущий раз Путин и Греф встречались в сентябре 2024 года. Тогда Путин сообщил о росте частных инвестиций в России.

    Комментарии (5)
    29 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль пять километров границы у Темировки

    Эксперт Марочко: Российская армия взяла под контроль пять километров границы у Темировки

    Tекст: Валерия Городецкая

    После взятия Темировки российские войска вышли на административную границу России и установили контроль над участком протяженностью около пяти километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко добавил, что, по его информации, «там развивается успех», передает ТАСС.

    Напомним, российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    «Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт
    «Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Аэрофлот» обратилась к пассажирам с рекомендацией не приезжать в аэропорт вылета, если их рейсы были отменены.

    Такое заявление появилось на фоне сбоя в работе информационных систем перевозчика, передает РИА «Новости».

    «Просим пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета», – говорится в сообщении компании.

    Напомним, хакеры в понедельник сообщили о полном уничтожении IT-инфраструктуры «Аэрофлота», возбуждено уголовное дело.

    Сообщалось, что пассажиров «Аэрофлота» начали пересаживать на рейсы «России» и «Победы».

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 21:42 • Новости дня
    В Курской области за месяц восстановили разрушенный террористами мост

    Tекст: Евгения Караваева

    В Курской области завершено строительство нового железнодорожного моста на участке Остапово – Михайловский Рудник вместо взорванного.

    Движение поездов на участке Остапово – Михайловский Рудник в Курской области возобновлено после завершения строительства нового моста, сообщает Ura.ru. В пресс-службе ОАО «РЖД» подтвердили, что работы по возведению заменившего разрушенный в ходе диверсии мост начались 30 июня и велись круглосуточно.

    «Искусственное сооружение возведено в максимально короткие сроки. Строительные работы начались 30 июня, после завершения проектирования, и осуществлялись в круглосуточном режиме», – заявили представители РЖД. Новый мост состоит из трех пролетов длиной 36 метров и весит 250 тонн.

    Для монтажа конструкций использовались краны грузоподъемностью 200 тонн. Новый путепровод выше старого почти на метр, его высота теперь составляет 5,7 метра, что позволяет проходить негабаритному автотранспорту. Это нововведение было реализовано по просьбе региональных властей.

    Во время строительства грузовые поезда направлялись по альтернативному маршруту, что позволило избежать перебоев в перевозках и обеспечило своевременную доставку продукции местных предприятий.

    Напомним, в результате серии подрывов мостов в Брянской и Курской областях погибли семь человек, пострадали 113, включая детей. Происшествия квалифицированы как теракты. Ущерб составил около 1 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал реакцию ФРГ на модернизацию ВМФ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента России Владимира Путина о развитии Военно-морского флота – это еще одно напоминание Германии о возможностях России обеспечивать свою безопасность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Такой комментарий Песков дал на брифинге, отвечая на вопрос о реакции властей ФРГ и возможном влиянии слов Путина на позицию германских военных, передает ТАСС.

    «По крайней мере, это лишний раз напоминает им о потенциале нашей страны по обеспечению нашей безопасности, интересов, тем более в столь важном для нас регионе, как Балтика», – сказал он.

    Напомним, президент Владимир Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

    Берлин заявил, что внимательно следит за намерениями Москвы модернизировать Военно-морской флот и одновременно усиливает собственные военно-морские силы.

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 21:33 • Новости дня
    На форуме «Территория смыслов» прошли дебаты молодых парламентариев с лидерами фракций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники форума «Территория смыслов» обсудили вопросы суверенитета, поддержку молодых семей и роль ценностей в развитии России в рамках дебатов.

    600 молодых депутатов и лидеров молодежных организаций участвовали в образовательной программе и обсуждении шагов по укреплению суверенитета России. Ключевым событием финального дня стали межпартийные дебаты с руководителями всех парламентских фракций Государственной Думы, в которых обсуждались демографические вызовы, технологическая независимость, поддержка молодых семей, консолидация общества вокруг спецоперации и политическое единство, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Модератором встречи выступил журналист Владимир Соловьев. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил: «На форуме «Территория смыслов» прошли межпартийные дебаты. Лидеры парламентских фракций два часа отвечали на вопросы ребят. Обсуждали демографию, технологический суверенитет, поддержку молодых семей и единство в поддержке спецоперации. Такой живой и откровенный формат на «Территории смыслов» – именно то, что нужно молодежи сегодня».

    В числе спикеров были глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководители фракций «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, ЛДПР Леонид Слуцкий и «Новые люди» Алексей Нечаев. Участники обменялись мнениями о перспективах молодежи в политике, единстве страны, роли традиционных ценностей и необходимости морального и технологического лидерства.

    В рамках смены также состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Молодые парламентарии представили свои социальные инициативы и получили возможность подать заявки на гранты Росмолодежи до 1,5 млн рублей. Форум стал частью национального проекта «Молодежь и дети» и проводится под эгидой платформы «Россия – страна возможностей».

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Греф сообщил о нулевом уровне мошенничества при оплате биометрией

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение полутора лет при оплате с использованием биометрических данных в Сбере не было зафиксировано ни одного случая мошенничества, сообщил глава Сбера Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, «ни одной технологии нет, где бы не было нуля по мошенничеству», передает ТАСС.

    «С карточкой мошенники научились работать и так далее, и так далее. Здесь у нас ноль мошенничеств за полтора года», – сказал Греф.

    Греф отметил, что Россия стала первой страной, где вопросы безопасности и скорости оплаты с помощью биометрии были решены на системном уровне. Он подчеркнул, что теперь для совершения оплаты достаточно улыбнуться в терминал, а сама операция занимает доли секунды.

    Глава «Сбера» также сообщил, что в прошлом году основное внимание уделялось установке терминалов для биометрической оплаты, что потребовало значительных инвестиций. Пользователи начали активно осваивать новую технологию, и по итогам первого квартала 2025 года оборот по оплате с помощью биометрии превысил весь объем 2024 года.

    Ранее Путин проявил интерес к новой возможности Сбера совершать покупки с помощью биометрической идентификации лица вместо традиционных банковских карт. Он также отметил вклад Грефа и Сбера в развитие ИИ и инноваций.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская компания Zoom Communication, Inc получила крупный оборотный штраф за неисполнение требований российского законодательства о работе на территории страны без представительства.

    Решение о назначении штрафа компании Zoom принял мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Согласно сообщению, Zoom Communication, Inc признана виновной в административном правонарушении по статье 13.49 КоАП России.

    Нарушение связано с отсутствием официального представительства и игнорированием требований о деятельности иностранных компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий на территории России.

    Сумма штрафа составила 79 млн 609 тыс. 733 рубля. Нарушение американской компанией зафиксировано повторно.

    В марте Таганский суд Москвы признал Zoom Video Communications виновной в нарушении российского закона о персональных данных, наложив штраф в 15 млн рублей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия вручила Норвегии ноту протеста из-за ограничений для российских рыбаков
    В Екатеринбурге частично обрушилось трехэтажное административное здание
    Военный вертолет разбился в Германии
    Глава парламента Грузии назвал протестующих против спортсменов из России ксенофобами
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском
    Британский коллекционер случайно приобрел рисунок Дали за 150 фунтов

    Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа

    Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана. До сих пор она импортировала голубое топливо из европейских стран – Венгрии и Словакии. Однако всем понятно, что по происхождению этот газ чаще всего российский. Тот, от которого Киев хотел бы избавиться. Самое интересное, что даже соглашение с Азербайджаном не сможет ему в этом помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»

    Новая автоматизированная система управления войсками (АСУВ) разрабатывается в России, и ее фрагменты уже показаны руководству Минобороны. Каким образом подобные системы работают в странах НАТО, насколько сегодня в зоне СВО автоматизированы связь и командование, и какое значение имеет АСУВ для победы в бою? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа согласилась на феодальное подчинение США

    «Это черный день, когда альянс свободных народов, объединившийся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением»». Такими словами политики и эксперты оценивают экономическое соглашение, достигнутое между Европой и Соединенными Штатами. Почему Трампу удалось на этих переговорах продавить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации