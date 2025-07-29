Пользователи пожаловались на массовые сбои сайта «Почты России»

Tекст: Валерия Городецкая

О массовых сбоях в работе официального сайта «Почты России» сообщили пользователи на сервисе Downdetector, передает ТАСС. Согласно данным портала, с 16 до 17 часов по московскому времени поступило 246 жалоб. За последние сутки число обращений достигло 317.

Пользователи отмечают, что в основном сбои затрагивают работу сайта, также есть проблемы с сервисом и наблюдается общий сбой. Наибольшее число жалоб – 9% – поступило из Москвы. По 6% жалоб приходится на Петербург, Московскую область, Курскую область и Республику Карелия.

В начале июля российские пользователи пожаловались на перебои в работе Telegram и WhatsApp.