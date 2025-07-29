Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.12 комментариев
Пользователи пожаловались на массовые сбои сайта «Почты России»
Жители нескольких регионов сообщили о проблемах с доступом к сервисам «Почты России», наибольшее количество жалоб зафиксировано в Москве и Петербурге.
О массовых сбоях в работе официального сайта «Почты России» сообщили пользователи на сервисе Downdetector, передает ТАСС. Согласно данным портала, с 16 до 17 часов по московскому времени поступило 246 жалоб. За последние сутки число обращений достигло 317.
Пользователи отмечают, что в основном сбои затрагивают работу сайта, также есть проблемы с сервисом и наблюдается общий сбой. Наибольшее число жалоб – 9% – поступило из Москвы. По 6% жалоб приходится на Петербург, Московскую область, Курскую область и Республику Карелия.
В начале июля российские пользователи пожаловались на перебои в работе Telegram и WhatsApp.