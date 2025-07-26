Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Женщина и трое детей пострадали из-за падения БПЛА в Ингушетии
Женщина и трое детей пострадали из-за падения дрона в Ингушетии
В селе Нижние Ачалуки на территории Ингушетии беспилотник рухнул на частный дом, в результате чего травмы получили женщина и трое детей.
Пострадавших доставили в Малгобекскую центральную районную больницу, сообщает Минздрав Ингушетии в Telegram.
В министерстве отметили: «Состояние доставленных оценивается как стабильное и удовлетворительное».
После обследования всех пострадавших отпустили домой, им назначено амбулаторное лечение по месту жительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, жертвами атаки БПЛА на Ростовскую область стали два человека.