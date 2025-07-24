Дело о пожаре в Хабаровском музыкальном театре направили в суд

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвинительное заключение по уголовному делу против двух сотрудников коммерческой фирмы утверждено прокуратурой Хабаровского края, указало ведомство на своем сайте.

Один из обвиняемых проходит по статьям о нарушении правил безопасности при строительстве и организации незаконной миграции, второй – по статье о неосторожном уничтожении имущества.

Следствие установило, что в августе 2024 года театр заключил договор с коммерческой фирмой на ремонт крыши. Для выполнения работ были привлечены иностранные рабочие без необходимой квалификации, часть из которых находилась в России нелегально.

В октябре 2024 года при проведении электросварки произошло возгорание горючих материалов возле здания театра. Огонь полностью уничтожил строение, ущерб составил более 980 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест. Дело рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска.

Ранее сообщалось, что к ремонту здания театра были привлечены пятеро нелегальных мигрантов. Двое из них имели судебные решения о выдворении.

СК уточнял, что пожар в театре возник из-за искр от сварки, которые попали на утеплитель кровли.