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В Китае обвинили экс-чиновника антикоррупционного органа в коррупции
Экс-глава дисциплинарной комиссии Центрального комитета КПК Ли Ган оказался под судом по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.
Прокуратура Китая предъявила обвинение бывшему руководителю антикоррупционного органа Ли Гану в получении взяток в особо крупном размере, передает РИА «Новости». Сообщается, что дело рассматривала народная прокуратура города Ухань провинции Хубэй, а расследование выявило использование Ли Ганом служебного положения в целях получения незаконных финансовых и материальных выгод.
В официальном сообщении отмечается: «(Ли Ган) должен быть привлечен к уголовной ответственности за взяточничество в соответствии с законом». Материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения.
Еще в апреле Ли Ган был исключен из КПК за нарушения партийной дисциплины и закона, а затем уволен со всех государственных должностей. В апреле также было вынесено решение о его аресте по подозрению в коррупции.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что коррупция остается основной угрозой для жизнеспособности партии, и заверил, что борьба с этим явлением будет вестись по «принципу нулевой терпимости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель председателя правительства Тибета Ван Юн получил смертный приговор с отсрочкой исполнения за получение взяток на сумму более 271 млн юаней. Суд в Китае установил, что экс-чиновник брал взятки и злоупотреблял своими полномочиями ради личной выгоды. Сын бывшего вице-премьера Китая Лю Хэ стал фигурантом дела о коррупции.