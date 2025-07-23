Сийярто заявил о необходимости российско-американского соглашения для урегулирования на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для окончания войны на Украине необходимо заключить крупное, всеобъемлющее и многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.

По его словам, подобное соглашение является ключом к достижению долгосрочного мира и стабильности не только для Украины, но и для всего мира.

В интервью телеканалу М1 Сийярто отметил: «Для окончания войны на Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве».

Кроме того, он выразил уверенность, что такое соглашение приведет к укреплению международной безопасности. Ранее Сийярто также говорил о надежде, что дипломатические усилия улучшат отношения между Россией и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины отменить закон об основах государственной языковой политики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт будет блокировать заседания комиссии Украина – НАТО, пока не будет изменен закон об образовании, принятый в 2017 году.