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    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 18:46 • Новости дня

    ВСУ начали перебрасывать западную технику с восточных участков

    ВСУ начали перебрасывать западную технику с восточных участков

    Tекст: Ольга Иванова

    В боевых действиях под Дачным украинские военные использовали западную технику, ранее находившуюся на восточных участках фронта.

    О переброске западной колесной и бронированной техники ВСУ с восточных направлений сообщает Telegram-канал «Военная хроника», передает «Газета.Ru». По данным источника, долгое время было непонятно, где находится большая часть западных машин, используемых украинской армией для транспортировки пехоты на передовой.

    На новых видео сражений за Дачное в Днепропетровской области зафиксировано, что техника перемещена на западные участки. Это, по мнению авторов канала, говорит о том, что украинские военные частично отказываются от позиций на восточном фронте, сосредотачивая оставшиеся резервы на направлениях, где еще возможно удержать оборону.

    «Новые кадры боев за Дачное в Днепропетровской области показывают, что техника перемещается на западные рубежи. Это свидетельствует о том, что ВСУ постепенно отказываются от восточного фронта и сосредотачивают оставшиеся резервы там, где еще есть шанс на оборону», – говорится в сообщении. Также отмечается, что такие действия могут быть признаком серьезных проблем ВСУ на восточных направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило позиции под Красноармейском, перебросив туда элитные пехотные части. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о сосредоточении крупной группировки беспилотных летательных аппаратов в этом районе.

    22 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    ВСУ возобновили попытки прорыва в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    «На Теткинском и Глушковском направлениях за счет переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В частности, ВСУ предприняли попытки прорыва в Курскую область в районе Бессаловки и поселка Новый Путь. Благодаря комплексному огневому поражению, в том числе ударам ВКС России, обе штурмовые группы были уничтожены.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Кондратовки, где активно работает авиация. Российские силы также ведут ожесточенные бои в Варачино, контролируя значительную часть населенного пункта. В Юнаковке и окрестностях «Северяне» продолжают успешное наступление.

    ВСУ за сутки предприняли три неудачные контратаки в районах Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, задействовав свыше 40 человек. Более половины из них уничтожено, 15 остались ранеными на линии соприкосновения, немногие бежали.

    На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в лесах и в Волчанске. «Северяне» уничтожили три боевые группы противника, продвинулись более чем на 500 м. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ, автомобильная техника и радиолокационная станция ПВО. В лесах западнее Волчанска почти полностью уничтожена штурмовая группа ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня вооруженные силы Украины почти прекратили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях.

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    21 июля 2025, 21:18 • Новости дня
    Россия передала ОЗХО доказательства применения Украиной токсичных веществ

    Tекст: Вера Басилая

    Москва передала в ОЗХО доказательства использования токсичных химикатов Киевом против мирных жителей и военных, включая результаты лабораторных анализов с мест инцидентов, сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    По словам Тарабрина, Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения Киевом токсичных химикатов, передает ТАСС. По его словам, Киев применял их, как против российских военных, так и против мирного населения.

    Он уточнил, что эти данные основаны на анализах проб с мест предполагаемых химических инцидентов, а экспертизы проводились сертифицированной лабораторией Минобороны России.

    Ранее Россия представила Организации по запрещению химического оружия доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области.

    В ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    22 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
    Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Перше Травни, Красноармейска, Петровского, Удачного, Полтавки ДНР и Филии Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 365 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, включая британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart.

    В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ возле Рыжевки, Юнаковки, Храповщинч, Варачино, Садков и Кондратовки Сумской области.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Гатищем и Меловым Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Осиново, Петропавловки и Купянска Харьковской области.

    Потери противника составили более 210 военнослужащих, две бронемашины, включая американскую MaxxPro, и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и восемь складов с боеприпасоами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Клебан-Быка, Звановки, Константиновки, Часова Яра и Щербиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 215 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Великомихайловки, Малиевки Днепропетровской области, Зеленого Гая ДНР и Темировки Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три бронемашины, арторудие и склад боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Каменского Запорожской области, Приднепровского и Первомайского Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, пять станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов, в частности, они за один день освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.

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    22 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ

    Подготовленное в Британии подразделение ВСУ уничтожено ФАБ в Днепропетровской области

    В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате применения авиационных управляемых бомб в селе Великомихайловка Днепропетровской области было полностью уничтожено украинское подразделение, прошедшее подготовку на британских полигонах, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил об уничтожении всего подразделения ВСУ в селе Великомихайловка Днепропетровской области с помощью ФАБ. По его словам, большая часть военнослужащих этого подразделения проходила подготовку в Британии и была недавно переброшена для усиления обороны на данном участке фронта, передает ТАСС.

    Он уточнил, что среди погибших были военные с богатым опытом боевых действий, участвовавшие в сражениях на других направлениях, в том числе в Курской области.

    Ранее в результате авиационного удара фугасными бомбами по селу Ивановка в Днепропетровской области уничтожено до взвода резервных сил ВСУ, еще десять человек получили ранения.

    Офицеры ВСУ, которые изначально проходили службу в медицинских подразделениях и прошли подготовку в Британии, сейчас возглавляют штурмовые взводы в Сумской области.

    Группа из более чем 100 военнослужащих, прошедших подготовку в Британии, была переброшена ВСУ в Сумскую область и понесла потери.

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    21 июля 2025, 22:49 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ВС России.

    Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по территории России, передает Lenta.ru. По его словам, «Москва должна остаться без логистики». Зеленский считает, что такие удары необходимы в ответ на действия России.

    Глава киевского режима заявил, что Киеву требуется больше систем ПВО на фоне российских ударов по украинской территории. Он выразил уверенность, что западные партнеры должны усилить поддержку.

    Зеленский поблагодарил западные страны за продвижение санкций против России и подчеркнул, что их влияние уже ощущается, несмотря на заявления Москвы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности использовать дальнобойное оружие в случае его получения.

    Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен наносить удары по Москве.

    МИД России пообещал  решительный ответ в случае использования дальнобойных ракет Taurus на Украине.

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    22 июля 2025, 06:09 • Новости дня
    Отражена атака БПЛА на Ростов-на-Дону
    Отражена атака БПЛА на Ростов-на-Дону
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные ночью отразили атаку беспилотников на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе, сообщил Слюсарь в Telegram.

    В результате падения обломков дронов во дворах частных домов в поселке Красный Сад Азовского района произошло возгорание растительности, однако все очаги пожара были оперативно ликвидированы. Никто не пострадал.

    На месте падения обломков работают представители муниципалитета, чтобы уточнить последствия происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об уничтожении 25 украинских беспилотников средствами ПВО в пяти регионах страны.

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    22 июля 2025, 07:31 • Новости дня
    Родные украинских десантников возмутились действиями командования ВСУ в Сумах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Родственники украинских десантников, столкнувшихся с крупными потерями в Сумской области, начали через соцсети призывать к объединению против командования ВСУ.

    Как передает ТАСС, родственники пропавших без вести бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в соцсетях начали призывать к объединению против произвола командования украинской армии. По словам источника агентства, массовые потери в рядах бригады вызвали волну возмущения среди родных и близких.

    «На фоне массовых потерь в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде родные и близкие пропавших без вести украинских десантников в соцсетях призывают объединяться против произвола командования», – заявил собеседник агентства.

    Ранее силовые структуры сообщали о прекращении государственных выплат родственникам военнослужащих этой бригады, несмотря на значительные потери среди личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Колумбии направили обращения в российское посольство с просьбой помочь узнать судьбу своих родственников-наемников, воевавших на стороне ВСУ. В Киеве прошел митинг родных военных с требованием демобилизации. В Киеве также прошла акция протеста родственников военных ВСУ.

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    22 июля 2025, 04:22 • Новости дня
    Hill заявила о сохранении Россией целей спецоперации на фоне угроз Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня на Украине, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Hill.

    Как указывает Hill, «Россия продолжает настаивать на своих военных требованиях», несмотря на угрозы со стороны Белого дома ввести санкции, если Москва не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России заявил, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.

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    22 июля 2025, 09:20 • Новости дня
    Латиноамериканские наемники бежали из Александрограда через сутки после переброски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа латиноамериканских наемников попыталась покинуть позиции в Александрограде менее чем через сутки после переброски из-за массированных ударов.

    Группа латиноамериканских наемников, переброшенных на линию фронта в село Александроград в Донецкой народной республике, покинула свои позиции уже через сутки, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, наемники покинули населенный пункт в панике, передвигаясь хаотично и на чем попало.

    В силовых структурах подчеркнули, что иностранцы были хорошо экипированы, однако «от бравады не осталось и следа». По их данным, причиной бегства стали точные удары российских авиабомб по украинским позициям в районе села.

    Кроме того, отступающих наемников дополнительно атаковали российские FPV-дроны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью. На Украине прибыло две тысячи колумбийских наемников. Колумбия решила запретить наемничество своих граждан.

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    21 июля 2025, 23:55 • Новости дня
    ПВО за шесть часов сбила 25 украинских БПЛА над регионами России
    ПВО за шесть часов сбила 25 украинских БПЛА над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими средствами ПВО сбиты 25 украинских беспилотников в пяти регионах страны, сообщило Минобороны России.

    С 16.00 до 22.00 мск 12 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, восемь – над Брянской областью, два – над Калужской областью. Еще два беспилотника были уничтожены в Московском регионе, в том числе один дрон, летевший на Москву. Один аппарат сбит над территорией Крыма, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа в регионах России в ночь на понедельник.

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    22 июля 2025, 04:56 • Новости дня
    В Раде выразили недовольство использованием Украины для утилизации оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны поставляют Киеву устаревшее вооружение, превращая страну в площадку для его утилизации, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    «Смотрите, мы уже давно полигон. Нам же не дали сверхточное, сверхновое оружие, нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги», – приводит слова Скороход ТАСС.

    Скороход возмутилась тем, что Запад заработал на продаже оружия, сэкономил на его утилизации, а в результате Киев должен будет еще и выплатить «кредиты». «Удобно, обалденная история», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Британии Валерий Залужный считает передачу подлежащих списанию ракет Hellfire эффективным способом поддержки Киева и экономии средств Вашингтона на утилизацию. Италия с 2022 года отправила на Украину военной техники и боеприпасов примерно на 3 млрд евро, используя в основном устаревшие запасы армии. Российский посол во Франции Алексей Мешков назвал поставку Киеву французских истребителей Mirage примером бесплатной утилизации устаревших вооружений, указав на экономическую выгоду для Запада.

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    22 июля 2025, 06:44 • Новости дня
    ВС России в боях за Попов Яр захватили трофеи НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боев за населенный пункт Попов Яр российская армия получила значительные трофеи, включая стрелковое и артиллерийское вооружение НАТО.

    Как сообщает ТАСС, командир третьей штурмовой роты группировки войск «Центр» Сергей Колесников рассказал о захвате десятков единиц вооружения и боеприпасов производства стран НАТО в ходе боев за Попов Яр в ДНР. По его словам, российские военные взяли штурмовые винтовки, гранатометы, большое количество натовских гранат, минометы калибров 82 и 120 мм, а также значительный запас боекомплекта к гаубицам 155 мм, который противник не успел использовать. Военнослужащий отметил, что большая часть вооружения противника стала трофеями российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов. Российские силы заняли харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.

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    22 июля 2025, 06:31 • Новости дня
    Шведский наемник ликвидирован на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине ликвидирован 30-летний подданный Швеции, который участвовал в боях на стороне ВСУ, сообщил телеканал SVT.

    Швед отправился на Украину по собственной инициативе и участвовал в боях на линии соприкосновения в Донбассе, где и был уничтожен, передает ТАСС со ссылкой на SVT.

    Министерство иностранных дел Швеции подтвердило получение сведений о смерти подданного. Посольство Швеции в Киеве занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, властям Швеции известно о гибели восьми граждан страны на Украине за время российской специальной военной операции. Так один из шведских наемников был ликвидирован на территории Украины в октябре. В апреле российский суд приговорил шведского наемника Тобиаса Энгквиста к 14 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне Украины. Точное количество шведов, принимающих участие в конфликте, не разглашается властями страны.

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    22 июля 2025, 08:59 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о наемниках из Ирландии, Японии, США и Германии

    Украинский пленный рассказал о наемниках из Ирландии, Японии, США и Германии в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах ВСУ проходят службу наемники из Ирландии, Японии, США, Германии и ряда других стран, участвовавшие в подготовке в Черкасской области, сообщил украинский военнопленный Анатолий Стягайло.

    По словам Стягайло, иностранные наемники из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии были замечены в украинской армии, передает ТАСС.

    Стягайло заявил, что видел наемников в «учебке» в Черкасской области. Средни них были поляки, японцы, колумбиец, ирландец, американец и немец.

    По его словам, после подготовки их отправили вмиесте с ним в Лекарское Сумской области.

    Он служил в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и сдался российским военным группировки войск «Север» после атаки украинского FPV-дрона.

    Ранее на Украине был ликвидирован 30-летний подданный Швеции, участвовавший в боях на стороне ВСУ.

    До этого командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Гамлет» заявил о прибытии 2 тыс. колумбийских наемников.

    Сообщалось, что ВСУ перебросили латиноамериканских наемников на границу с Днепропетровской областью.

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    22 июля 2025, 05:44 • Новости дня
    В Раде обыски у детективов НАБУ объяснили конфликтом Ермака и Кривоноса

    Tекст: Антон Антонов

    Обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины связаны с недовольством главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    Скороход заявила, что руководитель НАБУ «немножко отбился от рук» Ермака и его «будут менять». По ее словам, о желании офиса Зеленского «поменять главу НАБУ слухи ходят уже последние три-четыре месяца». «Это карательное мероприятие», – приводит слова Скороход РИА «Новости».

    Скороход указала, что для смены руководства необходимы «качественные прецеденты», чтобы убедить западных партнеров и общественность. Она добавила, что такие поводы часто формируются на основании обвинений в якобы сотрудничестве с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины провела масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро. Запад подталкивал Киев к созданию НАБУ, антикоррупционной прокуратуры и специального суда.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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