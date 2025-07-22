ВСУ начали перебрасывать западную технику с восточных участков

Tекст: Ольга Иванова

О переброске западной колесной и бронированной техники ВСУ с восточных направлений сообщает Telegram-канал «Военная хроника», передает «Газета.Ru». По данным источника, долгое время было непонятно, где находится большая часть западных машин, используемых украинской армией для транспортировки пехоты на передовой.

На новых видео сражений за Дачное в Днепропетровской области зафиксировано, что техника перемещена на западные участки. Это, по мнению авторов канала, говорит о том, что украинские военные частично отказываются от позиций на восточном фронте, сосредотачивая оставшиеся резервы на направлениях, где еще возможно удержать оборону.

«Новые кадры боев за Дачное в Днепропетровской области показывают, что техника перемещается на западные рубежи. Это свидетельствует о том, что ВСУ постепенно отказываются от восточного фронта и сосредотачивают оставшиеся резервы там, где еще есть шанс на оборону», – говорится в сообщении. Также отмечается, что такие действия могут быть признаком серьезных проблем ВСУ на восточных направлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило позиции под Красноармейском, перебросив туда элитные пехотные части. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о сосредоточении крупной группировки беспилотных летательных аппаратов в этом районе.

