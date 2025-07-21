50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.0 комментариев
Мерц заявил об обещании США поставить Германии и ЕС новые системы Patriot
Мерц сообщил о согласии США заменить отправленные на Украину системы Patriot
Германия и другие страны ЕС могут получить новые зенитные ракетные комплексы Patriot от США после передачи своих установок на Украину, однако детали сделки пока обсуждаются, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить Германии и Евросоюзу новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа согласится передать свои имеющиеся системы Украине. По словам Мерца, такое соглашение достигнуто на принципиальном уровне, однако сами новые комплексы пока не были закуплены, передает РИА «Новости».
Мерц пояснил, что сейчас министры правительства Евросоюза проводят переговоры с американской стороной, чтобы уточнить детали и определить источник поставок замены для немецких и европейских Patriot.
«Эта замена пока фактически еще не закуплена», – отметил канцлер Германии.
Он подчеркнул, что принципиальное обещание о получении замены со стороны США уже получено, и теперь остается только согласовать детали между министрами обороны европейских стран.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о договоренности по поставке пяти комплексов Patriot на Украину.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поставит Киеву вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только оплатить это. Позднее выяснилось, что Германия должна не только оплатить американские системы ПВО, но и передать свои Patriot на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал для Германии проблемы при оплате помощи Киеву.