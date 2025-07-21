Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, сообщает Telegram-канал МО. По данным ведомства, поражения были нанесены подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Мелового и Волчанска в Харьковской области. Потери украинской стороны оцениваются до 170 военнослужащих, также уничтожены танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых и беспилотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка в Сумской области.

На направлении группировки «Запад» отмечено продвижение по переднему краю, а также поражение двух механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ и теробороны под Купянском, Петровским в Харьковской области и Торским в Донецкой народной республике. Потери украинских формирований составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Юг» сообщили об освобождении населенного пункта Белая Гора в Донецкой народной республике. В результате ударов по украинским войскам под Северском, Дроновкой, Закотным, Иванопольем, Платоновкой и Константиновкой в ДНР украинская сторона лишилась до 165 военнослужащих, танка, трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и артиллерийского орудия. Дополнительно уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах ДНР и Днепропетровской области. Общие потери украинских сил составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также взяли под контроль населенный пункт Предтечино в ДНР.