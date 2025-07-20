Аэропорт Пулково сообщил о приеме перенаправленных из Москвы рейсов

Tекст: Ирма Каплан

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы Пулково принимает все перенаправленные в Петербург рейсы. Аэропорт работает в условиях высокой интенсивности, усилены смены сотрудников всех операционных служб», – сказано в посте.

Там добавили, что в ближайшее время в расписание полетов могут вноситься изменения.

Пассажиров призвали при планировании вылета просим следить за информацией на табло, отслеживать данные в боте @OfficialPulkovoBot и обращаться в авиакомпании.

Напомним, в ночь на воскресенье представитель Росавиации предупредил о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковском.

Ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево отменили около 3.00.



