Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Аэропорт Пулково сообщил о приеме перенаправленных из Москвы рейсов
Петербургский аэропорт Пулково проинформировал пассажиров в Telegram-канале о приеме и обслуживании рейсов, перенаправленных из Москвы на фоне временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы Пулково принимает все перенаправленные в Петербург рейсы. Аэропорт работает в условиях высокой интенсивности, усилены смены сотрудников всех операционных служб», – сказано в посте.
Там добавили, что в ближайшее время в расписание полетов могут вноситься изменения.
Пассажиров призвали при планировании вылета просим следить за информацией на табло, отслеживать данные в боте @OfficialPulkovoBot и обращаться в авиакомпании.
Напомним, в ночь на воскресенье представитель Росавиации предупредил о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковском.
Ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево отменили около 3.00.