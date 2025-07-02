Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.10 комментариев
Турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану
Turkiye Today обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану
Турецкое издание Turkiye Today обвинило российского телеведущего Владимира Соловьева в угрозах в адрес Азербайджана.
Поводом стали его заявления, прозвучавшие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 30 июня, передает «Лента.Ру». Турецкие журналисты подчеркнули, что Соловьев напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном.
В материале Turkiye Today говорится, что Соловьев якобы намекнул на военные последствия, если ситуация будет продолжать обостряться. «Они полагаются на это или же рассматривают 300-километровую границу и задаются вопросом, что им позволено делать, наблюдая за тем, как им разрешается говорить о боевых действиях в центре. Я уверен, что ни один здравомыслящий человек, проживающий на территории Азербайджана, не клюнул бы на такую глупость», – такую цитату приписало издание телеведущему.
Однако в оригинале заявления Соловьева были шире. Он отметил, что между Россией и Азербайджаном есть значительные торговые отношения и идут крупные денежные потоки. Также телеведущий подчеркнул: «Желаете воевать? Я уверен, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет». Кроме того, Соловьев добавил, что Москва всегда готова к добрососедскому диалогу, но не стоит воспринимать терпение России как слабость.
Ранее МИД России призвал россиян соблюдать осторожность в Азербайджане. Посольство России открыло горячую линию для жалоб россиян на насилие в Азербайджане.