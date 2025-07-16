Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
СМИ сообщили о панике Запада из-за ситуации в Днепропетровской области
The Independent: ВСУ теряют моральный дух из-за ситуации в Днепропетровской области
Продвижение российских войск в Днепропетровской области может серьезно повлиять на боевой дух украинских военных, сообщает The Independent.
В материале The Independent отмечается, что распространение боевых действий на Днепропетровскую область может «дать Кремлю больше рычагов влияния на любых переговорах». Продвижение российских военных в Днепропетровской области может серьезно ослабить моральное состояние украинских войск, передает РИА «Новости».
Кроме того, издание обращает внимание на растущее недовольство среди украинских военных. По мнению журналистов, неопределенность с поставками американского оружия стала одной из причин напряженности в рядах ВСУ.
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