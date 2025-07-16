Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Степашин увидел сходство между Путиным и Трампом в приоритетах
Отличительной чертой лидеров России и США, по мнению Сергея Степашина, стало то, что интересы собственных государств для них остаются безусловным приоритетом.
Владимир Путин и Дональд Трамп схожи тем, что ставят интересы своих государств на первое место, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА «Новости». По его словам, «Трамп – прагматичный человек», и концепция «Америка превыше всего» аналогична позиции Путина, когда «Россия превыше всего». Степашин подчеркнул: «Для Владимира Путина и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего». Он добавил, что Трампа не интересуют ни Украина, ни Европа, а главными для него остаются история и богатства собственной страны. Также Степашин отметил особенности поведения российского президента в диалоге с Трампом, сказав: «Тонко, аккуратно», в том числе на примере обсуждения международных аспектов, связанных с Ираном и Израилем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Степашин назвал объединение Германии грубейшей ошибкой СССР. Он также пригрозил Германии в случае передачи ракет Taurus Украине. Степашин отметил, что российские ЗРК С-300 могли бы защитить Югославию в 1999 году.