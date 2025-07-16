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    ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot
    Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    Вашингтон отказался передавать Украине ракеты большой дальности
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    Второй город в России запретил электросамокаты
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    16 июля 2025, 07:58 • Новости дня

    Степашин увидел сходство между Путиным и Трампом в приоритетах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отличительной чертой лидеров России и США, по мнению Сергея Степашина, стало то, что интересы собственных государств для них остаются безусловным приоритетом.

    Владимир Путин и Дональд Трамп схожи тем, что ставят интересы своих государств на первое место, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА «Новости». По его словам, «Трамп – прагматичный человек», и концепция «Америка превыше всего» аналогична позиции Путина, когда «Россия превыше всего». Степашин подчеркнул: «Для Владимира Путина и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего». Он добавил, что Трампа не интересуют ни Украина, ни Европа, а главными для него остаются история и богатства собственной страны. Также Степашин отметил особенности поведения российского президента в диалоге с Трампом, сказав: «Тонко, аккуратно», в том числе на примере обсуждения международных аспектов, связанных с Ираном и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Степашин назвал объединение Германии грубейшей ошибкой СССР. Он также пригрозил Германии в случае передачи ракет Taurus Украине. Степашин отметил, что российские ЗРК С-300 могли бы защитить Югославию в 1999 году.

    15 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу

    WP: Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу

    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп изменил подход к мирному урегулированию конфликта на Украине, задумавшись о поставках дальнобойных ракет Киеву для ударов по Москве и Петербургу, пишет The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира на Украине путем ужесточения санкций против России, передает The Washington Post. Трамп отметил, что изначально верил в возможность мирного урегулирования и «чувствовал сделку четыре раза». Однако, по словам Трампа, он понял, что единственный способ «заставить Путина пойти на мир – это существенно «повысить цену продолжения конфликта».

    Трамп пригрозил ввести против России «жесткие тарифы», если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, средства ПВО и артиллерию через страны НАТО. Стоимость военной помощи составит 10 млрд долларов. Кроме того, Украина может получить разрешение на использование 18 ракет ATACMS дальностью 300 километров для ударов по военным базам, аэродромам и складам снабжения в глубине России.

    В разговоре с Владимиром Зеленским Трамп спросил, почему Украина не наносит удары по Москве и Петербургу. Зеленский ответил, что Украина может это сделать, если получит необходимое оружие.

    Трамп ужесточил свою позицию в отношении Путина по трем причинам, полагает издание. Во-первых, он считает, что «Путин не уважает его, симулируя готовность к миру, но игнорируя призывы к прекращению огня»; во-вторых, он увидел эффективность американской военной мощи при использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана; в-третьих, он считает, что «Путин будет вести переговоры только под угрозой».

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    7 комментариев

    Ранее СМИ писали, что в новый пакет военной помощи США Украине может включить дальнобойные ракеты ATACMS. Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk (Томагавк), но не включил их в список вооружения.

    СМИ сообщали, что Трамп собирается объявить о поставках ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил о подготовке передачи Украине крупных партий систем ПВО Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона  оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

    Комментарии (21)
    15 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    СМИ: Жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине
    СМИ: Жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    В обсуждении вопроса военной поддержки Киева Мелания Трамп оказала значительное влияние на позицию президента США по этому вопросу.

    Влияние первой леди Мелании Трамп на решение президента США Дональда Трампа о военной помощи Украине было раскрыто автором книги о первой леди Мэри Джордан. Она отметила: «Трамп прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если ему очень близки или если их фамилия Трамп», пишет «Лента.ру».

    Эксперт подчеркнула, что мнение Мелании Трамп может быть значительно важнее, чем советы многочисленных советников и экспертов, окружающих президента.

    По данным издания, несмотря на наличие широкого круга специалистов, Мелания Трамп способна оказывать значительное влияние на политические решения Дональда Трампа, особенно в чувствительных вопросах внешней политики.

    Комментарии (12)
    16 июля 2025, 08:50 • Видео
    США дали России 50 дней

    Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях России не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

    Комментарии (14)
    15 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков раскрыл мотивы отказа Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Пушков раскрыл мотивы отказа Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет JASSM и запрет на удары по Москве могут быть проявлением нежелания резкой эскалации конфликта с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 км. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Пушков отметил, что объективно последние заявления Трампа и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    До этого Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

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    15 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания президента США Дональда Трампа о поставках систем Patriot вызвали вопросы у украинских военных, которые ожидают разъяснений от Вашингтона по количеству и комплектации.

    О том, что украинская сторона не смогла понять, что именно имел в виду Дональд Трамп, говоря о передаче 17 систем Patriot, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Мы точно не знаем... 17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно».

    Скибицкий пояснил, что Германия ранее согласилась передать Киеву две системы Patriot, а Нидерланды – одну. Таким образом, по оценкам украинской стороны, можно было бы получить 18 пусковых установок для трех систем, что близко к 17, но не совпадает с заявлением Трампа.

    После высказываний президента США министерство обороны США не смогло внести ясность в ситуацию и уточнить детали возможных поставок, отмечает источник. Украина ожидает дополнительных разъяснений от американской стороны по количеству и характеристикам упомянутых комплексов.

    В ходе беседы Скибицкий также подтвердил, что Трамп и Зеленский в июле обсуждали поставку ракет Tomahawk, однако договоренности не было достигнуто. Скибицкий признал, что даже при возможных поставках Украина не сможет полноценно применять Tomahawk из-за отсутствия необходимых средств для использования этих ракет.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.


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    15 июля 2025, 21:32 • Новости дня
    Вашингтон отказался передавать Украине ракеты большой дальности

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    «Мы не собираемся этого делать», – подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Газета The Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS.

    Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

    Обозреватель WP Дэвид Игнатиус сообщал, что Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), но не включил их в список поставляемого вооружения.

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    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    15 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    @ Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телевидению, что не завершает деловые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на свое разочарование в нем, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что уже четыре раза надеялся добиться заключения сделки с Россией, однако реализовать эти планы не удалось. Тем не менее он подчеркнул, что не прекращает попытки наладить сотрудничество.

    Отвечая на вопрос о доверии к Владимиру Путину, Трамп пояснил, что в целом предпочитает ограниченное доверие и практически никому не доверяет.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

    После этого Трамп назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

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    15 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп подвергается «неприличному давлению» со стороны Евросоюза и руководства НАТО.

    По словам Лаврова, западные союзники настойчиво требуют от американского лидера продолжения поддержки Украины и поставок современного, в том числе наступательного вооружения, несмотря на издержки для собственных налогоплательщиков, передает ТАСС.

    «Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», – отметил он ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

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    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    7 комментариев

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на слова Трампа.

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    15 июля 2025, 16:30 • Новости дня
    Лавров: Россия хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если бы Украина неделю назад согласилась назвать дату третьего раунда переговоров, то президент США Дональд Трамп мог бы не предоставлять России 50 дней на урегулирование ситуации, а сократить этот срок до 30 дней, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине Лавров отметил, что Москва неоднократно передавала разъяснения по этому вопросу американской стороне, в том числе во время личных встреч, передает ТАСС.

    «Если эти наши разъяснения, которые мы многократно передавали американским коллегам, в том числе на моих встречах на полях мероприятий, если они просто игнорируются или не докладываются президенту Трампу? Трудно судить, что за этим стоит, но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому 50 дней, если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там уже и 30 дней осталось», – сказал министр.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    7 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Грэм призвал спросить Хаменеи, что будет с Россией через 50 дней без сделки с США

    Tекст: Ирма Каплан

    Внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Дональд Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

    По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

    Грэм отметил, что эта мера ударит российского президента Владимира Путина по самому больному месту.

    «Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

    Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

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    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам и призвал их звонить президенту России

    Генсек НАТО пригрозил трем странам вторичными санкциями из-за России

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живtте в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты
    7 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин сам ответит на слова Трампа

    Песков: Путин сам решит, будет ли реагировать на заявление Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин самостоятельно определит, будет ли комментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что комментарии на высказывания американского лидера Дональда Трампа, появятся только в случае соответствующего решения российского президента, если Путин сочтет из необходимыми, передает ТАСС.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что, несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает новых соглашений.

    Трамп ранее назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    Сообщалось, что Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

    Комментарии (2)
    15 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров захотел разобраться в словах Трампа о сроках урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва хотела бы разобраться в смысле заявления президента США Дональда Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что ранее американский лидер уже называл разные сроки по этому вопросу, среди которых были и сутки, и сто дней, передает ТАСС.

    «Мы, конечно же, хотим понять, что стоит за этим заявлением [Трампа] – 50 дней. Было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», – заявил он журналистам после заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты
    7 комментариев

    Ранее МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что отсутствие призывов со стороны США и НАТО к переговорам с Россией свидетельствует о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 03:50 • Новости дня
    Responsible Statecraft предостерег Трампа от обратного эффекта его угроз России

    Responsible Statecraft предупредил Трампа об обратном эффекте его угроз России

    Tекст: Ирма Каплан

    Отведенный американским президентом Дональдом Трампом России 50-дневный срок для сделки по Украине может обернуться против него, пишет журнал Responsible Statecraft.

    «За первые шесть месяцев своего второго срока президент США Дональд Трамп продемонстрировал свою любовь к трем вещам: сделкам, пошлинам и ультиматумам. Ему удалось объединить эти страсти во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», – иронизирует журнал Responsible Statecraft.

    Обещание Трампа о вторичных санкциях в адрес тех, кто продолжает бизнес с Россией, по мнению автора статьи – военного аналитика доктора Дженнифер Каваны – вряд ли повлияет на планы российского президента Владимира Путина или мгновенно завершит конфликт.

    «Вместо этого, установленный Трампом крайний срок, вероятно, усложнит жизнь ему самому, ограничив будущую гибкость и сделав желаемое им урегулирование еще более недостижимым, вынудив предпринимать шаги, которые скорее навредят, чем будут способствовать интересам США», – пишет она.

    Кавана напоминает: если Трамп серьезно говорит о пошлинах на торговлю России с США, то его угроза – пустая трата времени, так как в 2024 году США импортировали из России товаров на сумму около трех млрд долларов, а это означает, что американские пошлины не принесут Москве никаких новых расходов.

    Автор подчеркивает, что нынешняя политика Трампа не только нарушит и затормозит текущие переговоры США с важными торговыми партнерами, но и  окажет давление на экономику США, а в случае с Индией и Европой вынудит Трампа ввести болезненные экономические санкции в отношении ключевых партнеров в сфере безопасности.

    «Нет никаких гарантий, что даже вторичные санкции приведут к сокращению российских доходов, поскольку Москва мастерски использует черный рынок и свой «теневой флот», чтобы обходить экономическое давление США и Европы», – резюмирует автор.

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    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    А внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

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