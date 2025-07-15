Воевавший на стороне Киева британский наемник заочно приговорен к 14 годам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Наемник Эннис Адам Уилсон из Британии был заочно осужден на 14 лет лишения свободы за участие в боях на стороне Киева, передает РИА «Новости». Сообщается, что Уилсон объявлен в международный розыск, а доказательства его вины суд посчитал достаточными для вынесения приговора.

Согласно материалам дела, с 2022 года Уилсон воевал в составе вооруженных формирований Украины против сил ДНР и российских военных. Перед началом участия в боевых действиях он прошел специальную подготовку, освоил обращение с оружием и взрывчаткой.

Также ему было предоставлено оружие, боеприпасы, обмундирование и спецснаряжение для ведения боевых действий. Суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима заочно, как предусматривает часть 3 статьи 359 УК РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители силовых структур сообщили о случаях обезображивания тел иностранных наемников со стороны бойцов ВСУ. Родственники погибших солдат украинской армии были потрясены числом пропавших на границе. Международный комитет Красного Креста на Украине получил 400 тыс. обращений о пропавших без вести.