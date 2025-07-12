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Военнослужащая ВСУ вернула госнаграды Зеленскому из-за гонений на УПЦ
Военнослужащая Вооруженных сил Украины Лариса Бродецкая публично вернула государственные награды Владимиру Зеленскому в знак протеста против лишения митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия гражданства страны, сообщил украинский политолог Константин Бондаренко.
Бондаренко уточнил, что медик-заслуженный ветеран также выразила полную поддержку главе канонической Украинской православной церкви, передает РИА «Новости».
В видеообращении Бродецкая предложила украинским властям отнять у нее гражданство и подчеркнула, что возвращает все ордена, полученные за время президентства Зеленского. Бондаренко не исключил, что подобные протесты могут получить массовое распространение на фоне давления на церковь.
Украинские власти инициировали самую масштабную кампанию против канонической УПЦ, крупнейшей религиозной общины страны, ссылаясь на её связь с Россией. В разных регионах уже вынесены решения о запрете деятельности УПЦ, а СБУ проводит обыски у епископов и священников, возбуждая уголовные дела по подозрению в «антиукраинской деятельности».
В отношении духовенства украинские суды выносят обвинительные приговоры, а многие представители церкви находятся под арестом. Сотни храмов УПЦ были захвачены сторонниками других религиозных структур при поддержке местных властей, верующие и священники подвергались насилию.
Ранее госслужба Украины по этнополитике и свободе совести заявила, что нашла «признаки аффилированности» Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви с Русской православной церковью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. Раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватывают храмы УПЦ. Указом президента Украины по представлению СБУ был лишен украинского гражданства предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.