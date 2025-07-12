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Водитель объяснил побег с места ДТП на Бережковской набережной Москвы
Суд заслушал объяснения водителя, обвиняемого в наезде на пешеходов на Бережковской набережной, который после аварии самовольно покинул место происшествия.
Обвиняемый по делу о ДТП на Бережковской набережной в Москве объяснил в суде, почему покинул место происшествия, передает РИА «Новости».
По его словам, после наезда на пешеходов он «отказывался верить в происходящее» и уехал домой, где припарковал автомобиль, поднялся в квартиру и выпил стакан виски, после чего к нему пришла полиция.
Столичный департамент транспорта ранее сообщал, что авария произошла на Бережковской набережной, 1: легковой автомобиль наехал на пешеходов. В результате, по предварительным данным, пострадали пять человек, среди них двое детей, а двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Прокуратура Москвы подтверждает, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места ДТП. В ГУМВД сообщили, что полиция оперативно обнаружила автомобиль и задержала находившихся в нем людей.
По данным столичного ГСУ СК, была организована доследственная проверка всех обстоятельств происшествия. Позднее Никулинский районный суд Москвы заключил водителя Тимура Мусина под стражу сроком на два месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал водителя, устроившего ДТП на Бережковской набережной в Москве.
Водителю электрокара предъявили обвинение после наезда на пешеходов.
Прокуратура опубликовала видео происшествия.