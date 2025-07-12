Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
Минобороны заявило об уничтожении восьми украинских беспилотников за час
Минобороны России сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА в трех регионах
Система ПВО за час с небольшим перехватила восемь беспилотников самолетного типа, четыре из которых были сбиты над Белгородской областью.
В период с 10.00 до 11.20 по московскому времени средствами дежурного ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, четыре беспилотника были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Краснодарским краем. Один аппарат был устранен в акватории Азовского моря.
Информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки не приводится. Оперативные службы продолжают работу на территориях, где были сбиты дроны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили за ночь 33 украинских беспилотника.
В Брянской области и Крыму накануне сбили семь украинских беспилотников.