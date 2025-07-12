Минобороны заявило об уничтожении восьми украинских беспилотников за час

Минобороны России сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА в трех регионах

Tекст: Мария Иванова

В период с 10.00 до 11.20 по московскому времени средствами дежурного ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, четыре беспилотника были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Краснодарским краем. Один аппарат был устранен в акватории Азовского моря.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки не приводится. Оперативные службы продолжают работу на территориях, где были сбиты дроны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили за ночь 33 украинских беспилотника.

В Брянской области и Крыму накануне сбили семь украинских беспилотников.