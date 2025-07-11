По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.6 комментариев
Один человек погиб, один ранен при атаке БПЛА на Липецкую область
В результате падения беспилотника на территорию сельхозпредприятия Хлевенского района Липецкой области в ночь на пятницу возник пожар, один человек погиб, один ранен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
«К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», – сказано в сообщении.
Артамонов уточнил, что на месте происшествия находится глава района, задействованы все оперативные службы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером четверга средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников украинской армии на российские регионы. За полтора часа военные сбили 25 дронов.