Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.24 комментария
Супруги Бегма получили государственные награды за патриотическое творчество
Супругов-художников Георгия и Анастасию Бегма наградили госнаградами за вклад в создание патриотических произведений и поддержку спецоперации, а также за международную просветительскую деятельность.
Медали Ордена за заслуги перед Отечеством II степени были вручены Георгию и Анастасии Бегма по указу президента Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Zащитники».
Супруги-художники известны проектом «АРТ БЕГМА», стартовавшим в марте 2022 года, целью которого стала поддержка спецоперации на Украине посредством создания и распространения видео-артов патриотической направленности.
По словам организаторов, за период работы проекта было создано более 100 художественных произведений, посвященных героизму российских воинов в зоне СВО.
Их произведения нацелены на поддержку не только россиян, но и на донесение правильных ценностей и идеалов до граждан недружественных стран.
Работы супругов регулярно публикуются на крупных российских и зарубежных интернет-ресурсах и вызывают оживленный отклик. Общий охват аудитории их видео-артов уже превысил 150 млн человек.