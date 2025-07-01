Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.5 комментариев
Москвичей задержали за незаконное обналичивание 30 млн рублей
В Москве пресечена деятельность группы, организовавшей нелегальный обнал денег через фирмы-однодневки с фиктивными бумагами, сумма превысила 30 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Противоправную схему выявили столичные полицейские, трое подозреваемых предлагали банковские услуги без регистрации и лицензии, используя для этого фирмы-однодневки, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
На счета этих компаний переводились деньги заказчиков под видом оплаты за поставку оборудования.
Для подтверждения операций оформлялись поддельные документы, которые предоставлялись в банки и налоговые органы. Затем средства перечислялись на подставные карты, обналичивались и возвращались клиентам за минусом комиссии около 10%.
В ходе обысков сотрудники МВД изъяли печати, бухгалтерские документы и технику. Фигурантов задержали, им предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали двух участников группы, которые с помощью схемы «безопасного счета» присвоили средства 120 граждан на сумму более 150 млн рублей.