Песков на кинопремьере назвал футбол гордостью и болью России

Tекст: Ирма Каплан

«Футбол – это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, – это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», – приводит ТАСС его слова.

Песков отметил, что кинематографисты в России преуспели в создании спортивных драм, и, как уверяли представителя Кремля продюсеры картины, «этот фильм – из серии таких успехов».

«Мне сказали обязательно взять носовой платок, придется плакать. Да, все приготовились», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков рассказывал, что президент России Владимир Путин сохраняет спортивную активность, регулярно участвуя в хоккейных матчах. До этого Путин рассказывал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, какие 100 фильмов должен посмотреть каждый российский школьник.