Какие 100 фильмов должен посмотреть каждый российский школьник

100 фильмов для школьников: советское кино, современные фильмы и мультфильмы для детей

Tекст: Ольга Никитина

Как составляли список 100 кинолент, формирующих взгляд

Работа над списком началась осенью 2024 года. За его разработку отвечал центр «Философия образования» при МПГУ. Основные критерии отбора:

– Соответствие традиционным ценностям.

– Историческая и культурная значимость.

– Воспитательный потенциал.

Список разделен по возрастным категориям и жанрам, чтобы каждый ученик мог найти что-то интересное для себя.

Мультипликационное наследие: волшебный мир добра и мудрости

Мультфильмы – это первые истории, которые запоминаются на всю жизнь, учат добру, справедливости и находчивости.

1. «Аленький цветочек» (1978) – трогательная история о любви и внутренней красоте, основанная на русской народной сказке.

2. «Бременские музыканты» (1969) – веселая музыкальная сказка о дружбе и свободе творческих личностей.

3. «В Стране невыученных уроков» (1977) – поучительная история о важности знаний и ответственности за свои поступки.

4. «Василиса Премудрая» (1954) – красочная экранизация русской народной сказки о мудрости и смекалке.

5. «Винни Пух и все-все-все» (1969) – философские и забавные истории о приключениях медвежонка и его друзей.

6. «Вовка в Тридевятом царстве» (1965) – ироничная сказка о лентяе, попавшем в мир русских народных сказок.

7. «Волшебник Изумрудного города» (цикл, 1973-1974) – экранизация любимой книги о дружбе и вере в себя.

8. «Встречайте бабушку» (1984) – теплая история о взаимопонимании поколений.

9. «Гадкий утенок» (1956) – мудрая притча о принятии себя и поиске своего места в жизни.

10. «Гуси-лебеди» (1949) – классическая русская народная сказка о смелости и братской любви.

11. «Двенадцать месяцев» (1956) – волшебная история о доброте и чуде, основанная на сказке С. Маршака.

12. «Дикие лебеди» (1962) – трогательная сказка о самоотверженной любви сестры к своим братьям.

13. «Дюймовочка» (1964) – нежная история маленькой девочки и ее приключений в большом мире.

14. «Дядя Степа – милиционер» (1964) – добрый и справедливый образ советского милиционера.

15. «Золотая антилопа» (1954) – поучительная сказка о жадности и ее последствиях.

16. «И мама меня простит» (1975) – пронзительная история о детской обиде и прощении.

17. «Как львенок и черепаха пели песню» (1974) – забавная и трогательная история о дружбе непохожих.

18. «Квартет» (1947) – басня И.А. Крылова, ожившая на экране, о важности слаженной работы.

19. «Кот Леопольд» (цикл, с 1975-го) – добрые и поучительные истории о миролюбивом коте.

20. «Котенок по имени Гав» (цикл, с 1976-го) – забавные истории о любознательном котенке и его друге.

21. «Лебеди Непрядвы» (1980) – поэтическая сказка о связи времен и поколений.

22. «Летучий корабль» (1979) – музыкальная сказка о мечте, любви и находчивости.

23. «Мешок яблок» (1974) – добрая история о щедрости и взаимопомощи.

24. «Мойдодыр» (1954) – веселая и поучительная история о важности гигиены.

25. «Муха-Цокотуха» (1976) – яркая экранизация сказки К. И. Чуковского о смелости и дружбе.

26. «Ну, погоди!» (цикл, с 1969-го) – классическая комедийная погоня волка за зайцем.

27. «Серая шейка» (1948) – трогательная история о доброте и сочувствии к слабому.

28. «Серебряное копытце» (1977) – волшебная сказка о доброте и чудесах Урала.

29. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (1953) – классическая русская народная сказка о братской любви и коварстве.

30. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951) – экранизация поэмы А. С. Пушкина о зависти и любви.

31. «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950) – поучительная история о жадности и ее последствиях по А. С. Пушкину.

32. «Сказка о царе Салтане» (1984) – красочная экранизация сказки А. С. Пушкина о верности и чудесах.

33. «Сказка сказок» (1979) – философская и поэтическая притча о памяти, войне и детстве.

34. «Снежная королева» (1957) – экранизация сказки Г. Х. Андерсена о силе любви и дружбы.

35. «Терем-теремок» (1971) – веселая народная сказка о дружном сообществе.

36. «Трое из Простоквашино» (цикл, с 1978) – забавные истории о самостоятельных городских ребятах в деревне.

37. «Федорино горе» (1984) – поучительная история о важности порядка и чистоты.

38. «Царевна-лягушка» (1954) – классическая русская народная сказка о любви и волшебстве.

39. «Цветик-семицветик» (1948) – добрая история о настоящих желаниях и ценности помощи другим.

40. «Чебурашка и Крокодил Гена» (цикл, с 1969-го) – трогательные истории о дружбе и взаимопомощи.

41. «38 попугаев» (цикл, с 1976-го) – забавные истории о нестандартном измерении роста.

42. «Тайна третьей планеты» (1981) – увлекательное фантастическое приключение о дружбе и смелости.

43. Богатырская серия («Алеша Попович и Тугарин-Змей» (2004), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006), «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (2007), «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010), «Три богатыря. На дальних берегах» (2012), «Три богатыря и Морской царь» (2016)) – современное переосмысление русских народных былин о подвигах богатырей.

44. «Иван-Царевич и Серый Волк» (цикл, с 2011-го) – современные сказочные приключения с юмором и динамичным сюжетом.

45. «Смешарики» (цикл, с 2003-го) – философские и забавные истории о жизни круглых обитателей Ромашковой долины.

Кино для младших школьников (1-4-й классы): первые уроки жизни

Эти фильмы помогут юным зрителям разобраться в простых, но важных жизненных ситуациях, научат дружбе, честности и смелости.

46. «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953) – добрая история о мальчике, который учится быть ответственным.

47. «Боба и слон» (1972) – трогательная история о дружбе мальчика и циркового слона.

48. «Веселые истории» (1962) – экранизация рассказов Н. Носова о забавных приключениях школьников.

49. «Внимание, черепаха!» (1969) – комедийная история о школьниках, спасающих черепаху.

50. «Где это видано, где это слыхано» (1973) – веселые истории о неутомимых фантазерах Мише и Дениске.

51. «Девочка ищет отца» (1959) – пронзительная история о поисках отца во время войны.

52. «Денискины рассказы» (цикл, с 1970-го) – экранизация юмористических рассказов В. Драгунского о приключениях Дениса Кораблева.

53. «Друг мой Колька!» (1961) – трогательная история о дружбе и взаимопомощи школьников.

54. «Ералаш» (избранные выпуски 1974-1989 гг.) – юмористические короткометражные истории о школьной жизни.

55. «Есть идея!» (1977) – Забавная история о школьниках-изобретателях.

56. «Кыш и Два портфеля»» (1974) – добрая история о дружбе мальчика и щенка.

57. «Каштанка (1975) – трогательная экранизация рассказа А. П. Чехова о судьбе потерявшейся собаки.

58. «Мальчики» (1958) – добрая история о дружбе сельских мальчишек.

59. «Огни на реке» (1953) – теплая история о дружбе и взаимопомощи деревенских детей.

60. «Первоклассница» (1948) – светлая история о первом годе обучения в школе.

61. «По секрету всему свету» (1976) – веселые истории о детской дружбе и фантазиях.

62. «Приключения желтого чемоданчика» (1970) – фантастическая история о волшебных таблетках смелости.

63. «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983) – музыкальная комедия о приключениях двух школьных друзей.

64. «Удивительная история, похожая на сказку» (1966) – добрая сказка о дружбе и волшебстве.

65. «Удивительные приключения Дениса Кораблева» (1979) – новые забавные истории о Дениске.

66. «Утро без отметок» (1983) – легкая комедия о школьных проделках.

67. «Фантазеры» (1965) – экранизация рассказов Н. Носова о детской фантазии и выдумке.

68. «Чук и Гек» (1953) – трогательная история о двух братьях, отправившихся к отцу на Север.

69. Волшебные сказки-фильмы («Варвара-краса, длинная коса» (1969), «Доктор Айболит» (1984-1985), «Золушка» (1947), «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977), «Каменный цветок» (1946), «Конек-Горбунок» (1941), «Королевство кривых зеркал» (1963), «Марья-искусница» (1960), «Морозко» (1964), «Огонь, вода и медные трубы» (1967), «Ослиная шкура» (1982), «Приключения Буратино» (1975), «Про Красную Шапочку» (1977), «Русалочка» (1976), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Три толстяка» (1966), «Финист – ясный сокол» (1975)) – классические экранизации любимых сказок, воспитывающие доброту, смелость и веру в чудо.

Кино для среднего школьного возраста (5-7-й классы): познание мира и себя

Эти фильмы затрагивают более сложные темы, помогают подросткам разобраться в вопросах дружбы, долга, чести и первых чувств.

70. «Тимур и его команда» (1940) – история о пионерском отряде, помогающем семьям красноармейцев.

71. «Гостья из будущего» (1984) – фантастическая история о дружбе московского школьника и девочки из будущего.

72. «Кортик» (1954) – приключенческий фильм о поисках тайны старинного кортика.

73. «Приключения Электроника» (1979) – фантастический сериал о дружбе мальчика и его электронного двойника.

74. «Республика ШКИД» (1966) – пронзительная история о жизни беспризорных детей в школе-коммуне.

75. «Васек Трубачев и его товарищи» (1955) – история о взрослении и дружбе школьников в предвоенные годы.

76. «Вождь краснокожих» (1962) – забавная экранизация рассказа О. Генри о похищении мальчишки.

77. «Мальчиш-Кибальчиш» (1964) – героическая сказка о юном герое, противостоящем врагам.

78. «Старик Хоттабыч» (1956) – волшебная комедия о дружбе школьника и джинна.

79. «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975) – музыкальная сказка о борьбе добра со злом в новогоднюю ночь.

80. «Белый Бим Черное Ухо» (1977) – трогательная история о преданности собаки и человеческой жестокости.

81. «Два капитана» (1955) – экранизация романа В. Каверина о мужестве, целеустремленности и поисках истины.

82. «Дети капитана Гранта» (1936) – классическая приключенческая история о кругосветном путешествии.

83. «Дикая собака динго» (1962) – трогательная история о первой любви и взрослении.

84. «Последний дюйм» (1958) – сильная история о преодолении страха и взаимопонимании отца и сына.

Кино для старших школьников (8-9-й классы): размышления о жизни и истории

Эти фильмы поднимают важные исторические, социальные и нравственные вопросы, способствуют формированию гражданской позиции и критического мышления.

85. «В бой идут одни "старики"» (1973) – пронзительный и лиричный фильм о летчиках-истребителях во время Великой Отечественной войны.

86. «Офицеры» (1971) – героическая драма о судьбе двух поколений военных.

87. «Завтра была война» (1987) – драма о последних мирных днях перед Великой Отечественной войной и трагической судьбе молодых людей.

88. «Баллада о солдате» (1959) – трогательная история о подвиге молодого солдата и его короткой встрече с матерью.

89. «Отец солдата» (1964) – пронзительная история об отце, отправившемся на фронт на поиски сына.

90. «А зори здесь тихие» (1972) – трагическая история о борьбе молодых девушек-зенитчиц с немецкими диверсантами.

91. «Мы из будущего» (2008) – фантастическая история о современных молодых людях, попавших в прошлое – в годы Великой Отечественной войны.

92. «Летят журавли» (1957) – пронзительная драма о любви, разлуке и потере во время войны.

93. «Судьба человека» (1959) – пронзительная экранизация рассказа М. Шолохова о стойкости и мужестве русского солдата, прошедшего войну и плен.

94. «Пацаны» (1983) – пронзительная социальная драма о трудных подростках и их перевоспитании в спортивном лагере. Фильм поднимает важные вопросы о проблемах юношеской преступности и роли наставника.

95. «Вам и не снилось...» (1980) – трогательная и искренняя история первой любви старшеклассников, сталкивающейся с непониманием и противодействием взрослых. Фильм о чистоте чувств и борьбе за них.

96. «Розыгрыш» (1976) – школьная драма о конфликте между учителем и учениками, затрагивающая темы честности, справедливости и ответственности за свои поступки.

97. «Сто дней после детства» (1975) – поэтичный и философский фильм о взрослении, первых чувствах и самопознании в летнем пионерском лагере.

98. «Я шагаю по Москве» (1963) – светлая и оптимистичная лирическая комедия о дружбе и мечтах молодых людей в Москве 60-х годов, передающая атмосферу времени.

99. «Звезда пленительного счастья» (1975) – историческая мелодрама, посвященная судьбам жен декабристов, последовавших за своими мужьями в сибирскую ссылку, о силе любви и верности.

100. «Доживем до понедельника» (1968) – пронзительная и мудрая драма о школьном учителе истории, его непростых отношениях с учениками и размышлениях о смысле жизни, долге и истинных ценностях. Фильм, заставляющий задуматься о важности человеческого общения и влияния педагога на формирование личности.

Этот список, безусловно, не является исчерпывающим, но представляет собой важный фундамент для формирования культурного кода и расширения мировоззрения молодого поколения. Просмотр этих кинолент станет не только увлекательным времяпрепровождением, но и ценным опытом, способствующим развитию личности и пониманию глубинных процессов, происходивших и происходящих в нашей стране и мире.