Испанец Алькарас одолел итальянца Синнера и выиграл Открытый чемпионат Франции

Финальный матч «Ролан Гаррос» во Франции принес победу Карлосу Алькарасу

Финальная игра турнира завершилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу испанца, который был посеян под вторым номером. Синнер был первым номером посева и лидером мирового рейтинга, передает ТАСС.

Этот матч стал самым долгим в истории, встреча продолжалась 5 часов и 29 минут.

Синнера это первое поражение в финалах турниров Большого шлема. Прежде он выигрывал Открытый чемпионат Австралии в 2024 и 2025 годах, Открытый чемпионат США в 2024 году.

Любопытно, что впервые в истории финального матча на турнире Большого шлема встретились теннисисты, родившиеся в XXI веке: Синнеру 23 года, Алькарасу – 22.

Для Алькараса титул стал пятым на турнирах Большого шлема. До этого он побеждал на Открытом чемпионате США в 2022 году, на Уимблдоне в 2023 и 2024 годах, на Открытом чемпионате Франции в 2024 году.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД. сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представляющим Германию Александром Зверевым, обеспечив себе выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции.