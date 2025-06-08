Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.4 комментария
В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон начал выступать с угрозами а адрес Китая, так как Западу не удалось оказать влияние на результаты конфликта на Украине, говорится в материале на китайском портале Sohu.
В материале отмечается, что «внезапное изменение позиции Макрона отражает» дилеммы, стоящие перед Парижем. «Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и Западу срочно нужно найти объект для «перекладывания ответственности», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Sohu.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон допустил возможность расширения присутствия НАТО в азиатском регионе. Кроме того, Пекин отверг попытки Макрона поставить в один ряд вопросы Тайваня и Украины.