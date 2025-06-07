Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Первая смена «Послезавтра» для семей бойцов СВО проходит в Хакасии
Первая смена проекта «Послезавтра» началась на базе отдыха «Большой Плес» в Хакасии. С 1 по 8 июня здесь отдыхают сто семей участников спецоперации на Украине из республики и Красноярского края.
Участница смены поделилась, что объединение семей на смене помогло им почувствовать себя одной дружной семьей и обрести ощущение дома, указано на сайте Уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
Каждый день участников заполняют спортивные и творческие мастер-классы, встречи с профессиональными психологами, время с близкими и душевные беседы.
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность главе Хакасии Валентину Коновалову за поддержку проекта и личное участие во встрече с семьями. Она также поблагодарила правительство республики, омбудсменов из Хакасии и Красноярского края, региональную общественную организацию и другие структуры за помощь в организации смены.
Глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что программа смены направлена на укрепление семейных отношений, психологическую поддержку и творческое развитие, а для участников организованы консультации специалистов, культурные и спортивные мероприятия.
Следующие три смены проекта «Послезавтра» запланированы на июль – две для ста подростков из ХМАО и одна для ста детей из Карелии.