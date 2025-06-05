Журналиста Ura.ru Бодрова отпустили домой после обыска и допроса

Tекст: Александра Юдина

Краснов отметил, что Бодров не задержан и находится в статусе свидетеля, а также подписал обязательство о неразглашении данных предварительного следствия, передает ТАСС.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов опровергли распространенную в СМИ информацию о применении силы к главному редактору Ura.ru Диане Козловой во время оперативных мероприятий в офисе редакции.

В ведомстве указали, что сообщения о применении силы не соответствуют действительности и являются информационным вбросом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, работа редакция Ura.ru в Екатеринбурге была временно остановлена после обысков. В правоохранительных органах сообщили, что следователи пришли с обыском в офис издания. СК заподозрил журналистов Ura.ru в покупке сведений у полиции.