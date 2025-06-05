После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Журналиста Ura.ru Бодрова отпустили домой после обыска и допроса
Журналиста Ura.ru Сергея Бодрова отпустили домой после допроса в качестве свидетеля, рассказал адвокат Георгий Краснов.
Краснов отметил, что Бодров не задержан и находится в статусе свидетеля, а также подписал обязательство о неразглашении данных предварительного следствия, передает ТАСС.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов опровергли распространенную в СМИ информацию о применении силы к главному редактору Ura.ru Диане Козловой во время оперативных мероприятий в офисе редакции.
В ведомстве указали, что сообщения о применении силы не соответствуют действительности и являются информационным вбросом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работа редакция Ura.ru в Екатеринбурге была временно остановлена после обысков. В правоохранительных органах сообщили, что следователи пришли с обыском в офис издания. СК заподозрил журналистов Ura.ru в покупке сведений у полиции.