Если сегодня мы утверждаем, что Октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.10 комментариев
Путин дал совет, как правильно качать пресс
Путин рассказал футболистам Херсонской области, как правильно качать пресс
Во время онлайн-совещания по развитию Донбасса и Новороссии президент России Владимир Путин обратил внимание на тренировку футболистов из Херсонской области и дал совет по технике упражнения на пресс.
Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Донбасса и Новороссии заметил на экране тренировку футболистов из Херсонской области, передает ТАСС.
Он обратился к директору новой школы в Геническом районе Ильмии Челебиеву с вопросом о происходящем за его спиной в кадре.
После того как Челебиев подтвердил наличие спортсменов на новой спортплощадке, Путин отметил: «Вот видите, я вижу то, что они делают – пресс подкачивают. Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Президент также жестом показал, как именно нужно держать руки при выполнении упражнения.
Глава государства порекомендовал директору школы передать этот совет футболистам. На это Челебиев пообещал: «Обязательно!» Путин с юмором заметил, что спортсмен сразу изменил технику, словно услышав совет.
Ранее Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны достигнуть российских стандартов по всем ключевым показателям и по качеству жизни людей к 2030 году.