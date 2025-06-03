Белый дом опроверг готовность США разрешить Ирану обогащение урана

Следователи раскрыли детали запуска дронов ВСУ из фур

Водители фур рассказали о запуске дронов ВСУ по аэродромам России

Tекст: Елизавета Шишкова

Следователи допросили водителей большегрузных автомобилей, из которых совершались запуски дронов Вооруженных сил Украины, передает Lenta.ru.

Один из водителей, 55-летний житель Челябинска, заявил: «Мне поступали указания, где и когда делать остановки, и финальная остановка была у заправки около военного аэродрома». Владелец его фуры – 37-летний Артем, получивший заказ от предпринимателя из Мурманской области организовать перевозку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области.

Похожую историю поведал 61-летний водитель другой фуры, которая также принадлежит Артему. Его груз направлялся в Иркутскую область, а запуск дронов случился у кафе в Усолье-Сибирском. Показания остальных водителей из Рязанской и Ивановской областей совпадают – все их машины были загружены в Челябинске и принадлежали одному владельцу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В Ивановской, Рязанской и Амурской областях силы ПВО отразили все атаки. Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.

Массированную атаку Украины на гражданскую и военную инфраструктуру перед началом нового раунда переговоров эксперты предлагают воспринимать как попытку Киева поднять ставки.