Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.15 комментариев
Белый дом опроверг готовность США разрешить Ирану обогащение урана
В рамках возможного договора по ядерной сделке Ирану не разрешат обогащение урана, заявила администрация США.
Власти США заявили, что Вашингтон «не допустит никакого обогащения урана» Тегераном. Кроме того, в Белом доме считают, что решить этот вопрос должна была еще предыдущая администрация Джо Байдена, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios заявил о готовности США разрешить Ирану «ограниченное обогащение урана» в «течение периода, продолжительность которого предстоит определить». Согласно данным портала, речь идет об обогащении на уровне 3%.