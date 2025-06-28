Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Венгерский аналитик назвал вступление Украины в ЕС катастрофой
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к серьезным негативным последствиям.
По его мнению, вступление Украины в Евросоюз приведет к катастрофе как в экономической, так и в сфере безопасности, передает РИА «Новости».
Аналитик подчеркнул, что Венгрия и Словакия остаются единственными странами, которые продолжают противостоять процессу интеграции Украины в союз.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки. На этой неделе подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выразили несогласие с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.