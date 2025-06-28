Венгерский аналитик назвал вступление Украины в ЕС катастрофой

Tекст: Александра Юдина

По его мнению, вступление Украины в Евросоюз приведет к катастрофе как в экономической, так и в сфере безопасности, передает РИА «Новости».

Аналитик подчеркнул, что Венгрия и Словакия остаются единственными странами, которые продолжают противостоять процессу интеграции Украины в союз.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки. На этой неделе подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выразили несогласие с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.