Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки

Tекст: Мария Иванова

Принятие Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, приравниваемым к поджогу пороховой бочки, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что такой шаг означал бы войну с Россией и мог привести к Третьей мировой войне уже на следующий день. По мнению Орбана, поспешное продвижение темы членства Украины в НАТО лишь перенесет линию фронта в центр Европы, что он назвал «безумием» и недопустимым для европейской безопасности.

Премьер Венгрии отметил, что нельзя позволить превратить Европу в поле боя из-за подобных решений.

Заявление Орбана прозвучало на фоне завершившегося в Гааге саммита НАТО, где, по его словам, представители США, Турции, Словакии и Венгрии отказались сидеть за одним столом с Владимиром Зеленским. На саммите украинский вопрос обсуждался, однако президент Украины не участвовал в официальной программе.

Итоговое коммюнике встречи оказалось самым коротким в истории, а Украине в нем почти не уделили внимания. В документе подтверждена поддержка Киева, однако не уточняются перспективы вступления Украины в альянс, а Россия не упоминается в контексте конфликта на Украине.

Напомним, на этой неделе подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выразили несогласие с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.

Кроме того премьер-министр Виктор Орбан заявил о получении выгодного предложения от Евросоюза в обмен на поддержку нового пакета санкций против России.