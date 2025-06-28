Tекст: Дмитрий Зубарев

Патроны были найдены при досмотре легкового автомобиля на пограничном переходе Убля при въезде в Словакию со стороны Украины, передает РИА «Новости». Сотрудники Финансового управления Словакии вечером, в пятницу, провели досмотр транспортного средства и заметили патроны в багажном отделении рядом с запасным колесом. Всего было обнаружено 21 дробовой патрон.

Ведомство сообщило об инциденте в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). После обнаружения боеприпасов вся информация по факту была передана в полицию для дальнейшего расследования. В Финансовом управлении не исключили, что в действиях водителя может быть состав уголовного преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку средств на финансирование украинских вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы. Times заявила о риске появления на Украине «общества автоматов Калашникова», что может нести угрозу Европе. Financial Times опубликовала материал о контрабанде оружия с Украины, что вызвало недовольство в Киеве.