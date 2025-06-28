Tекст: Дмитрий Зубарев

Военные медики на Украине обеспокоены массовым применением синтетического опиоидного препарата налбуфин среди раненых солдат, пишет ТАСС. Общественный деятель Оксана Корчинская сообщила, что данный препарат выдается как на фронте, так и в гражданских больницах, зачастую без надлежащего контроля. По ее словам, фронтовые медики просили Минздрав ограничить или полностью запретить продажу этого лекарства из-за его низкого качества и риска развития наркотической зависимости.

Корчинская также утверждает, что заместитель министра здравоохранения Украины Евгений Гончар лоббировал возможность выдачи налбуфина по бумажным рецептам в прифронтовых зонах, что фактически дает свободный доступ к препарату для военнослужащих. На остальной территории страны препарат отпускается по электронным рецептам.

По мнению Корчинской, препарат вызывает у солдат тяжелую физическую и психическую зависимость. Она отметила: «Налбуфин вызывает физическую и психическую зависимость. Симптомы абстиненции – ломота, бессонница, тревожность, панические атаки. Бойцы описывают это как «ломку на уровне героина».

В 2023 году на Украине продали более 2,8 млн упаковок налбуфина, однако только 5 тыс. рецептов были зарегистрированы в электронной системе. Почти все остальные продажи проходили по бумажным рецептам или вовсе без них. Корчинская подчеркнула, что менее 0,04% продаж приходится на официально погашенные рецепты, что свидетельствует о масштабах неконтролируемого оборота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ Артем Кабанов рассказал, что украинские военные медики сначала предлагали амфетамин бесплатно, а потом за деньги, провоцируя зависимость. Украинские военные в Курском приграничье неоднократно замечались в состоянии наркотического опьянения.