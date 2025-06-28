Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников над тремя областями

Tекст: Мария Иванова

С 8.00 до 10.30 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что два беспилотных летательных аппарата сбиты над Брянской областью, еще два – над Белгородской. Один аппарат был уничтожен в небе над Курской областью.

В сообщении отмечается, что угрозы мирным жителям и инфраструктуре нет. Все действия по обнаружению и нейтрализации БПЛА были проведены штатно.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских дронов за один час.

До этого над регионами России, а также над Черным и Азовским морями сбили 31 украинский беспилотник.

Ночью силы ПВО над тремя российскими регионами перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников.