Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских дронов за час

Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА в трех регионах России

Tекст: Мария Иванова

В период с 6.45 до 8.00 восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены силами ПВО, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Четыре беспилотника были сбиты над территорией Орловской области, три – над Брянской областью, еще один аппарат был уничтожен над Крымом.

Оперативные службы продолжают мониторить обстановку в регионах.

Ранее силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, а также над Черным и Азовским морями.

До этого Минобороны России сообщило, что 25 беспилотников самолетного типа были перехвачены и уничтожены над тремя российскими регионами.