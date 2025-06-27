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Минкультуры впервые вручило медаль имени Твардовского
В Государственном историческом музее прошла первая церемония награждения медалью имени Александра Твардовского, учрежденной Министерством культуры России.
Награду вручили режиссерам, композиторам, поэтам, художникам и управленцам сферы культуры, внесшим вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий и укрепление нравственных ориентиров общества, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова в Telegram-канале.
Медаль названа в честь фронтового писателя Александра Твардовского, автора поэмы «Василий Теркин», символизирующей мужество советского народа. Его произведения вдохновляют поколения и являются примером силы искусства в трудные времена, подчеркнула Любимова.
Торжественная церемония прошла на выставке «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы». Внук Твардовского Алексей Твардовский-Макушенко передал в экспозицию личные вещи писателя. Всего медалей удостоились девятнадцать человек. Министр выразила признательность лауреатам за верность делу культуры.