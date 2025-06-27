Минкультуры впервые вручило медаль имени Твардовского

Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

Tекст: Дарья Григоренко

«Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.