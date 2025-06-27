Молодые участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали о своих семьях

Tекст: Елизавета Шишкова

В преддверии Дня молодежи участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали о своем опыте участия и создании семей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По данным организаторов, в проекте уже задействовано более 78 тыс. молодых родителей до 35 лет. Регистрация на второй сезон продолжается до 14 сентября на сайте этосемейное.рф. Главные призы конкурса – 60 сертификатов на улучшение жилищных условий и семейные путешествия по России.

Супруги Игонины из Татарстана отметили, что для них участие в конкурсе – это способ показать дочери красоты страны и поддержать семейные традиции. Мама Татьяна рассказала: «Я рада, что встретила свою любовь в юном возрасте, считаю, что здорово заводить семью и детей, когда много энергии и сил». Сейчас семья выполняет конкурсные задания, готовится к записи видеовизитки и надеется на выход в финал.

Пара из Москвы, Елизавета и Павел Седенковы, участвовали в первом сезоне проекта в составе команды, дошли до полуфинала и теперь намерены выйти в финал второго сезона. Они отметили, что участие в конкурсе помогает проводить больше времени вместе и укреплять семейные связи. Сейчас их команда готовит спортивное задание с учетом возраста всех участников, включая 86-летнюю бабушку из Беларуси.

Валерия и Анатолий Ларины из Нововоронежа также поделились впечатлениями: участие в конкурсе укрепило желание создать крепкую семью. Валерия отметила, что проект способствует сближению членов семьи и формирует у молодого поколения трепетное отношение к браку.

Регистрация на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.