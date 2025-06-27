Умер Кларк Улофссон – символ термина «стокгольмский синдром»

Tекст: Мария Иванова

Шведский преступник Кларк Улофссон, чье имя связано с появлением термина «стокгольмский синдром», скончался в возрасте 78 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dagens ETC.

Улофссон умер во вторник в больнице Арвика после продолжительной болезни. Он был одним из самых известных преступников в истории Швеции.

Улофссон получил широкую известность после событий 1973 года, когда его тюремный друг Ян-Эрик Ульссон предпринял попытку ограбления банка на площади Норрмальмсторг в Стокгольме. После вмешательства полиции Ульссон взял в заложники четверых сотрудников банка и потребовал привести к нему Улофссона. Вдвоем они удерживали заложников в хранилище банка на протяжении шести дней.

После освобождения заложники стали защищать своих похитителей, не давали показаний против них и даже собрали деньги на юридическую помощь Ульссону и Улофссону. Эти необычные отношения между заложниками и преступниками легли в основу термина «стокгольмский синдром», который ввел в обиход шведский психиатр и криминалист Нильс Бейерут.

На суде Улофссону удалось доказать, что он не был соучастником, а пытался помочь заложникам. В результате все обвинения с него были сняты, его отпустили на свободу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Израиле скончался Давид Кибири, который организовал крупную кражу редких книг из Российской национальной библиотеки на сумму 11 млрд рублей.

В США ранее арестовали преступника, который более 40 лет выдавал себя за умершего однокурсника и был задержан при попытке продлить водительские права.