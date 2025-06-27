Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи – а интернет нужен для связи в первую очередь. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только микроскопическая часть неизбежной суверенизации.0 комментариев
Умер Кларк Улофссон – символ термина «стокгольмский синдром»
В больнице Арвика ушел из жизни один из самых известных преступников Швеции Кларк Улофссон, чье имя связано с появлением понятия «стокгольмский синдром».
Шведский преступник Кларк Улофссон, чье имя связано с появлением термина «стокгольмский синдром», скончался в возрасте 78 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dagens ETC.
Улофссон умер во вторник в больнице Арвика после продолжительной болезни. Он был одним из самых известных преступников в истории Швеции.
Улофссон получил широкую известность после событий 1973 года, когда его тюремный друг Ян-Эрик Ульссон предпринял попытку ограбления банка на площади Норрмальмсторг в Стокгольме. После вмешательства полиции Ульссон взял в заложники четверых сотрудников банка и потребовал привести к нему Улофссона. Вдвоем они удерживали заложников в хранилище банка на протяжении шести дней.
После освобождения заложники стали защищать своих похитителей, не давали показаний против них и даже собрали деньги на юридическую помощь Ульссону и Улофссону. Эти необычные отношения между заложниками и преступниками легли в основу термина «стокгольмский синдром», который ввел в обиход шведский психиатр и криминалист Нильс Бейерут.
На суде Улофссону удалось доказать, что он не был соучастником, а пытался помочь заложникам. В результате все обвинения с него были сняты, его отпустили на свободу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Израиле скончался Давид Кибири, который организовал крупную кражу редких книг из Российской национальной библиотеки на сумму 11 млрд рублей.
В США ранее арестовали преступника, который более 40 лет выдавал себя за умершего однокурсника и был задержан при попытке продлить водительские права.