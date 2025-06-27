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Пучение грунта вызвало масштабную аварию и отключения электричества в Приморье
В Приморском крае почти половина потребителей осталась без света после аварии на ЛЭП, причиной которой стал сдвиг опор на болотистой почве.
Причиной масштабного отключения электроэнергии в Приморском крае стало пучение грунта в Хабаровском крае, передает РИА «Новости». По данным министерства энергетики и газоснабжения Приморья, авария произошла в четверг в 15.56 по местному времени на линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир 2. В результате работы автоматики были обесточены потребители на мощность порядка 600 МВт, что составило почти половину региона.
Министерство сообщило, что в 16.12 началось восстановление энергоснабжения поэтапно. К 16.37 электроэнергия была возвращена 85% отключенных потребителей. В прокуратуре Приморья начали проверку по факту массового отключения, а арбитражный суд Владивостока временно приостановил заседания из-за отсутствия света.
Как пояснила министр энергетики Приморья Елена Шиш, инцидент произошел на заболоченной территории Хабаровского края, где в результате выдавливания фундамента опоры линии 10 кВ, принадлежащей сторонней организации, провода оказались слишком близко к линии 500 кВ, что и вызвало короткое замыкание. «Данная авария – не умышленное повреждение – была связана именно с перекрытием проводов, принадлежащих сторонней организации», – заявила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморском крае произошли перебои с электроэнергией из-за аварии на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). В Приморье из-за сильных морозов ранее начались аварии на электросетях.