  • Новость часаСтраны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина навредила обороне Израиля
    В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие
    Россия и Белоруссия договорились о совместных исследованиях редких металлов
    Гендиректор OpenAI: Персональные компьютеры устарели
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами
    Страны НАТО обязались выделять 5% ВВП на оборону к 2035 году
    Bloomberg: Эрдоган уговаривает Макрона создать совместную систему ПРО
    WSJ: Израильско-иранский конфликт усилил интерес Китая к «Силе Сибири – 2»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    4 комментария
    25 июня 2025, 15:07 • Новости дня

    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Telegraph: Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союзники по НАТО договорились смягчить критику России в заявлении, которое будет подписано лидерами по итогам саммита в Гааге, сообщила газета Telegraph.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на «слитый» текст документа, формулировки нынешнего коммюнике оказались менее резкими по сравнению с заявлениями, которые принимались по итогам предыдущих саммитов, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Сообщалось, что главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП.

    23 июня 2025, 08:23 • Новости дня
    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО

    Грушко заявил о требовании России отменить решение саммита НАТО 2008 года о членстве Украины

    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий для Москвы.

    По словам Грушко, Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий ее невступления в блок, передает РИА «Новости» .

    Он подчеркнул, что Москва добивается «железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО». По словам дипломата, среди прочих мер это должно включать отказ Североатлантического альянса от планов по членству Украины.

    Грушко отметил, что такой подход необходим для обеспечения безопасности России и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе. Власти России неоднократно называли планы расширения НАТО на восток прямой угрозой национальным интересам.

    Ранее сообщалось, что Украина отсутствует в повестке саммита НАТО в Гааге. МИД России заявил, что Москва намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

    Комментарии (28)
    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (33)
    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

    Пять стран НАТО намерены разместить миллионы мин вдоль границ с Россией и Белоруссией, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

    Сообщается, что они объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и теперь обязаны уведомить ООН о своем решении. Это позволит странам производить, хранить и применять мины на своей территории.

    Издание отмечает, что каждая из этих стран уже разрабатывает планы заминирования приграничных территорий. В Литве на оборону выделяют 5,5% ВВП, а на производство мин предусмотрено 800 млн евро.

    Депутат Лауринас Касчюнас заявил газете: «В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин». Он подчеркнул, что в мирное время мины будут храниться недалеко от границ для обеспечения безопасности граждан.

    Власти стран считают такие меры необходимыми для «сдерживания российского вторжения», хотя ранее подобные шаги казались невозможными. Президент России Владимир Путин ранее назвал утверждения о планах нападения на Европу и НАТО «ложью и бредом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может сократить мировой ВВП на 1,3% и обойдется в 1,5 трлн долларов уже в первый год войны.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что ситуация на западных границах зоны ответственности ОДКБ является угрожающей. Медицинские учреждения стран восточного фланга НАТО проводят учения и создают запасы медикаментов на фоне роста угрозы военного конфликта.

    Комментарии (31)
    24 июня 2025, 11:00 • Новости дня
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов, сообщает Bloomberg .

    Стоимость потенциальной войны между Россией и НАТО проанализировало агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки экономистов и интервью с европейскими официальными лицами.

    Согласно расчетам, глобальный экономический ущерб в первый год конфликта может достичь 1,5 трлн долларов, а мировой ВВП сократится на 1,3%. Особенно сильно пострадают страны Балтии: их совокупная экономика, как считают аналитики, просядет на 43% за год войны.

    Bloomberg отмечает, что Россия наращивает производство вооружений и боеприпасов, а также усиливает военную инфраструктуру на западной границе. Дания предполагает, что Россия «может спровоцировать» локальный конфликт с соседней страной уже через полгода и стать угрозой для НАТО в течение двух лет. Генсек альянса Марк Рютте предполагает, что Россия сможет «рассматривать возможность атаки на НАТО» в течение пяти лет.

    Эксперты говорят, что даже ограниченная война приведет к гибели множества людей, потокам беженцев, резкому росту цен на энергоносители и дестабилизации финансовых рынков.

    Наиболее вероятной точкой эскалации в таком сценарии Bloomberg называет страны Балтии, имеющие стратегическое значение и приграничные территории с Россией и Белоруссией.

    Даже при локальном конфликте другие европейские страны, включая Польшу, Германию, Финляндию и Швецию, также понесут экономические потери.

    ЕС может потерять 1,2% ВВП, а долговая нагрузка возрастет. Россия, по оценкам аналитиков, потеряет около 1% ВВП, благодаря устойчивости к санкциям и росту оборонных расходов. США и Китай также понесут ущерб: их ВВП снизится соответственно на 0,7% и 0,8%.

    Bloomberg подчеркивает, что европейские союзники Украины наращивают расходы на оборону и поддержку Киева. НАТО намерено довести военные траты до 3,5% ВВП, а государства Балтии уже превысили этот уровень.

    Эксперты считают, что даже если серьезный конфликт останется маловероятным сценарием, напряженность между Россией и западными странами сохранится на долгие годы.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о вероятности нападения России на альянс в ближайшие пять лет.

    Страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП с крайним сроком в 2035 году.

    Москва предупредила о готовности принять упреждающие меры в ответ на планы альянса увеличить возможности противоракетной и противовоздушной обороны на 400%.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на этапы расширения НАТО вопреки прежним заверениям о сохранении статуса-кво.

    Комментарии (19)
    23 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией

    Вучич: Сербия остановила вывоз боеприпасов, продукция идет на нужды армии

    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербия ввела полный запрет на экспорт боеприпасов, сосредоточив поставки исключительно на внутренние потребности национальных вооруженных сил и военных складов.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия полностью прекратила экспорт боеприпасов, вся продукция теперь поступает только на склады вооруженных сил и в казармы, передает ТАСС.

    Вучич подчеркнул: «Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел».

    Президент добавил, что на сербском ВПК напрямую заняты 24 тыс. человек, косвенно – 50 тыс., а с семьями – 150 тыс., и его задача как главы государства заключалась в открытии рынков, включая азиатские и американский сегмент. Он уточнил, что американский рынок потребляет до 80% продукции компании «Први партизан».

    Вучич также сообщил о продолжающейся интенсивной модернизации армии Сербии. По его словам, в сентябре ожидается крупнейший военный парад, где будет продемонстрирована обновленная техника и достигнутые успехи. Вучич отметил необходимость повышения обороноспособности страны на фоне переменчивой геополитической ситуации.

    Напомним, Служба внешней разведки России распространила информацию об обходных поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО, включая Чехию и Болгарию. По данным СВР, продукция сербских заводов могла поступать для дальнейшей сборки и отправки на Украину. Особо упоминались завод «Крушик» и предприятие «Элинг» как участники подобных схем поставок комплектующих.

    В частности, СВР сообщила, что согласно полученным данным, завод «Крушик» из сербского Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». А оборонное предприятие «Элинг» направило из республики болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства 120 и 122-мм ракет.

    Владимир Песков подчеркнул, что вопрос передачи сербской военной продукции на Украину вызывает обеспокоенность и активно обсуждается между Россией и Сербией на высшем уровне.

    Комментарии (12)
    25 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    New York Times: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Утечка отчета Разведывательного управления министерства обороны США, появившаяся вскоре после приезда президента США Дональда Трампа в Нидерланды, поставила под сомнение его заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана, пишет The New York Times.

    По данным газеты, Трамп надеялся использовать саммит НАТО в Гааге для укрепления своего международного авторитета после атак на иранские ядерные объекты и объявления перемирия между Ираном и Израилем, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что автором доклада выступил Пентагон, который непосредственно координировал удары по Ирану.

    По мнению NYT, это существенно усилило удар по репутации американского президента. В итоге, как отмечает газета, оптимизм Трампа по поводу его роли в урегулировании конфликта был серьезно подорван.

    Сам Трамп назвал фейковыми те СМИ, что оспаривают его триумф в Иране.

    Комментарии (3)
    24 июня 2025, 03:21 • Новости дня
    Рютте уклонился от ответа на вопрос о «российской угрозе» для НАТО
    Рютте уклонился от ответа на вопрос о «российской угрозе» для НАТО
    @ IMAGO/John Beckmann/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о том, почему считает вероятным нападение России на альянс в течение пяти следующих лет.

    На пресс-конференции перед саммитом НАТО в Брюсселе Рютте был задан вопрос о том, на чем основана его оценка. Генсек НАТО отметил лишь, что в организации существует «большое беспокойство» по этому поводу, передает РИА «Новости».

    По его словам, «пару недель назад министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть» на НАТО, если альянс «не начнет инвестировать в оборону прямо сейчас».

    При этом Рютте заявил, что Россия, если все же решится атаковать страны НАТО, столкнется с «разрушительными последствиями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные неоднократно заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. Пользуясь этим предлогом, НАТО добивается от стран-участниц альянса согласия на увеличение военных расходов до 5% от ВВП.

    Комментарии (2)
    23 июня 2025, 17:53 • Новости дня
    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

    Группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время масштабных учений корабли и авиация Балтийского флота отработали уничтожение вражеской группировки с применением ракетных комплексов.

    Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    В операции участвовали корабельная ударная группа, корабельная поисковая ударная группа, ракетно-катерная ударная группа, а также дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Поддержку с воздуха обеспечили самолеты Воздушно-космических сил, а также подразделения Московского и Ленинградского военных округов.

    «В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка Военно-морского флота при поддержке авиации отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, по сценарию учений, войска и силы Балтийского флота выполнили задачи по отражению удара условного противника по критически важным гражданским и военным объектам России на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.

    «Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Зеленый Дол» и «Серпухов» Балтийского флота, являющиеся носителями крылатых ракет «Калибр», отработали нанесение удара высокоточным оружием морского базирования по надводным и береговым объектам условного противника», - рассказали подробности в Минобороны.

    Для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива задействовали береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня американский эсминец вошел в Балтийское море для участия в учениях НАТО. Генсек альянса Марк Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО.

    Военно-морской флот России организовал комплексные маневры в Балтийском море, уделяя особое внимание предотвращению захвата российских судов и противодействию угрозам.



    Комментарии (6)
    23 июня 2025, 08:43 • Новости дня
    В МИД заявили о готовности России ответить на усиление ПРО НАТО

    Россия выразила готовность предпринять упреждающие меры против расширения ПРО НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва предупредила, что готова принять упреждающие меры в ответ на планы НАТО увеличить возможности противоракетной и противовоздушной обороны на 400%.

    Россия готова предпринять упреждающие меры в ответ на действия альянса по наращиванию возможностей интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что в ответ на любые враждебные действия против России будут приняты все необходимые контрмеры, включая упреждающие шаги.

    Грушко подчеркнул, что НАТО намерена увеличить потенциал ПВО и ПРО на 400%, что, по его словам, можно расценивать как признание эффективности российских вооруженных сил, проявленной, в том числе, в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что реализация подобных планов может быть сложной задачей для альянса.

    По словам дипломата, реакция России будет определяться степенью возникающих угроз со стороны НАТО. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации и будет действовать на опережение при необходимости.

    Ранее страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

    Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий безопасности для Москвы.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на этапы расширения НАТО вопреки прежним заверениям о сохранении статуса-кво.

    Комментарии (0)
    23 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом саммита в Гааге страны НАТО договорились, что повысят минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП, но крайним сроком выбран 2035 год, сообщило агентство DPA.

    По данным DPA, в рамках саммита в Гааге планируется официально объявить о намерении нарастить ежегодные оборонные траты, передает ТАСС.

    В итоговой декларации саммита будет зафиксировано, что достижение новой цели должно быть осуществлено не позднее 2035 года. Из общего объема не менее 3,5% ВВП предназначены для традиционных военных нужд, остальная часть может включать траты на инфраструктуру и борьбу с терроризмом.

    В настоящее время установленный целевой показатель по военным расходам составляет не менее 2% ВВП. Увеличение расходов объясняется, среди прочего, необходимостью реагирования на якобы существующие угрозы со стороны России и требованием США усилить европейскую ответственность за оборону континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны выразили обеспокоенность возможным сокращением численности американских войск в регионе и отсутствием прозрачности действий Вашингтона. Вашингтон потребовал от стран НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП, однако заявил, что на США это требование не распространяется. Саммит Североатлантического альянса состоится 24-25 июня.

    Комментарии (0)
    23 июня 2025, 17:37 • Новости дня
    Песков: Передача сербской военной продукции Украине требует особенного внимания

    Песков заявил о важности контроля экспорта вооружений Сербии

    Tекст: Евгения Караваева

    Вопрос передачи сербской военной продукции на Украину вызывает обеспокоенность и активно обсуждается между Россией и Сербией на высшем уровне.

    Данные Службы внешней разведки о возможной передаче сербской военной продукции на Украину требуют особого внимания, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости». По словам Пескова, эта тема крайне чувствительна как для России, так и для Сербии.

    Напомним, СВР заявила, что Сербия использует обходные схемы для экспорта военной продукции на Украину. Представитель Кремля сообщил, что Россия уже поднимала этот вопрос в ходе контактов с Белградом и выразил надежду, что необходимые меры будут приняты.

    Ранее Зеленский раскрыл информацию о существовании старых планов ввода войск НАТО на Украину.


    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 13:06 • Новости дня
    Песков: НАТО и ЕС идут по пути оголтелой милитаризации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс и европейские страны пытаются существенно нарастить свои военные возможности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Альянс идет уверенно по пути оголтелой милитаризации. Европа идет по пути оголтелой милитаризации. Это та реальность, которая нас окружает. Это реальность, которую мы имеем в виду», – цитирует Пескова ТАСС.

    До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал отвечать, на чем основывались его слова о том, что Россия якобы нападет на альянс в течение пяти следующих лет.

    Комментарии (0)
    23 июня 2025, 11:35 • Новости дня
    Politico: В НАТО решили увеличить военный бюджет из-за Трампа

    Politico: Лидеры Европы согласились повысить военные бюджеты из-за позиции Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Европы собираются увеличить оборонные расходы на фоне опасений по поводу возможного сокращения поддержки НАТО со стороны США и непредсказуемости президента Дональда Трампа.

    Европейские союзники обсудят увеличение расходов на оборону на встрече в Гааге, передает Politico. Решение связано с опасениями, что президент США Дональд Трамп может дистанцироваться от поддержки Украины и НАТО, а также возможным сокращением американского военного присутствия в Европе.

    В материале отмечается, что ни одна европейская страна или группа стран – Великобритания, Франция, Германия и Польша – не способны полноценно заменить лидерство США в НАТО из-за экономических, военных и политических трудностей. Эксперты подчеркивают, что без доминирующей роли Вашингтона в альянсе «не будет настоящего лидера», а ни одна европейская страна не сможет взять на себя ведущую роль силой.

    Американские власти заверяют, что США по-прежнему поддерживают обязательства в НАТО, но при этом настаивают на росте оборонных бюджетов союзников. Также после саммита альянса Вашингтон планирует начать обсуждение возможного сокращения американского военного контингента в Европе.

    Европейские политики опасаются, что публичные разговоры о снижении роли США могут ослабить альянс в глазах России. Как отметил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, союзникам необходимо готовиться к сценарию, при котором Америка может ограничить свое участие в европейской безопасности.

    В материале приводится мнение немецкого депутата Норберта Реттгена, что задача Европы – не заменить США в НАТО, а дополнить их, поскольку ключевые возможности, включая ядерное сдерживание, европейские страны не смогут обеспечить еще долгие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что в НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 00:27 • Новости дня
    Bloomberg допустило крах НАТО при Трампе из-за разногласий
    Bloomberg допустило крах НАТО при Трампе из-за разногласий
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Нынешняя раздробленность НАТО уже может быть отражена в его уставе, так как организация охватывает океан и два континента, простирается от Арктики до Средиземного моря, а 32 члена-участника имеют чрезвычайно разнообразные интересы, историю, географию и уровни власти, пишет Bloomberg.

    «НАТО часто переживает кризисы; американцы уже давно испытывают двойственное отношение к этому договору. Так почему же североатлантический союз так обеспокоен и почему он продолжает существовать?» задается вопросом Bloomberg.

    Агентство считает, что теперь разногласия проистекают из «возмутительных амбиций НАТО» и в этом ответ на мрачные и фатальные предчувствия аналитиков, наблюдателей и участников альянса. И не последнюю роль в этом играет своенравный американский лидер Дональд Трамп.

    «Этот кризис связан не только с Трампом, несмотря на его неподражаемую способность делать почти все по-своему. НАТО в настоящее время подвергается испытанию четырьмя конвергентными кризисами, которые имеют более глубокие последствия, чем разрушительные действия Трампа», – говорится в статье.

    Помимо ряда кризисов, которые отмечает агентство, в НАТО разразился кризис доверия. Европейцы всегда задавались вопросом, будут ли США рядом, когда это будет нужно.

    «Европе никогда не приходилось иметь дело с президентом США, который угрожал бы насильственным захватом территории у союзников или так радостно угрожал бросить этих союзников, если на них нападут. Экономические споры – это обычное дело, но ни один американский президент так бессмысленно не ставил под угрозу глобальное процветание», – говорится в материале.

    Вloomberg отмечает, что в ближайшей перспективе трансатлантический раскол может подорвать позиции НАТО, а после ухода США политическое и экономическое соперничество может приобрести угрожающий оттенок.

    «Тот факт, что сегодня этот сценарий кажется немыслимым, только показывает, насколько сильно изменилась Европа под руководством США. В постамериканскую эпоху она может резко измениться к худшему», – резюмирует агентство, задаваясь риторическим вопросом, грядет ли крах НАТО или альянс снова обновится и переродится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите НАТО планируют увеличить военные расходы стран-членов до 5% ВВП, для этих целей альянсу нужно «нарисовать монстра», роль которого уготована России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Ранее аналитики подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год, он будет стоить 1,5 трлн долларов.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 11:25 • Новости дня
    Президент Финляндии признал окончание эры западного доминирования

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что время западного доминирования завершилось, а международные отношения движутся к большей многополярности.

    Он отметил, что современный мир становится более транзакционным, многополярным и беспорядочным, передает РИА «Новости».

    Стубб отметил, что сейчас происходит изменение мирового порядка, сравнив ситуацию с периодами после Первой и Второй мировых войн, а также после окончания холодной войны. Он подчеркнул, что после Первой мировой войны был допущен ряд ошибок, после Второй мировой войны баланс сложился более или менее правильно, а после холодной войны, по его мнению, возникла интеллектуальная пассивность.

    Президент Финляндии также подчеркнул, что саммит НАТО в Гааге станет историческим событием. По его словам, одной из причин этого является возвращение альянса к уровню оборонных расходов, характерному для времен холодной войны.

    Напомним, с 24 по 25 июня в Гааге проходит очередной саммит НАТО. Генсек альянса Марк Рютте уже назвал его «историческим».

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему НАТО придется выбрать из двух вариантов существования.

    Комментарии (0)
    Главное
    Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов
    Медведев назвал ЕС русофобской организацией-угрозой
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    ЦБ предложил дату массового внедрения цифрового рубля
    Тбилиси обвинил Украину, Эстонию и Литву в антигрузинской политике
    Умерла первый заместитель гендиректора «Россия сегодня» Галина Кожина
    Умер актер из «Санта-Барбары» Джо Маринелли

    Все больше центробанков отказываются от доллара

    Опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свои финансовые потоки и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня. Первой этот тренд начала еще десять лет назад Россия, к ней присоединились Китай и другие страны. Но отказ от доллара в резервах продолжает набирать обороты. Чем доллар не устраивает все больше и больше стран? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина навредила обороне Израиля

    Скоротечный конфликт с Ираном обнажил проблемы ПВО и ПРО Израиля. Как отмечают западные СМИ, у Тель-Авива наблюдается острая нехватка боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Эксперты указывают, что дефицит вызван необходимостью США поддерживать как еврейское государство, так и Украину. Насколько в действительности критично положение Израиля? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Зачем Россия простила Америку

      Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

      7 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Богатство может быть и благословением, и несчастьем

      Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

      2 комментария
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Цель США – не Тегеран, а Пекин

      Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации