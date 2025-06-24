Госдума поддержала закон о статусе Российского Красного Креста

Tекст: Валерия Городецкая

Документ определяет мандат РКК, закрепляет его статус как единственного признанного национального общества Красного Креста в России и устанавливает гарантии для региональных отделений, сообщается на сайте организации. Закон также направлен на защиту эмблемы и наименования Красного Креста, а также подчеркивает нейтральность и независимость организации.

«Очень важный и долгожданный законопроект. Мы плавно движемся к тому, чтобы наконец официально утвердить правовой статус такой важной для нашей страны организации», –заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По данным РКК, организация действует более чем в 600 регионах и ежегодно помогает более 2 млн человек. Председатель РКК Павел Савчук отметил, что принятие закона позволит вернуть историческую и правовую преемственность, утраченные в 90-е годы, и увеличить объемы помощи.

Законопроект был внесен правительством 2 мая и единогласно поддержан профильным комитетом Госдумы 18 июня.