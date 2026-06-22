Власть над ценой нефти сместилась от скважины к контролю над логистикой. Иран превращается из осажденного санкциями аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистической конструкции.0 комментариев
Телеведущего Диброва выписали из московской больницы
Шоумен Дмитрий Дибров покинул медицинское учреждение в столице, теперь ему предстоит пройти курс восстановления здоровья, сообщила его бывшая супруга Полина Диброва.
«Я подтверждаю. Чувствует хорошо, но реабилитация нужна», – заявила она РИА «Новости».
До этого представители столичного медицинского учреждения рассказывали о госпитализации пациента. Тогда московские врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дибров оказался в столичном медицинском учреждении после предполагаемого падения.