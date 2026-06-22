Телеведущего Диброва выписали из московской больницы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я подтверждаю. Чувствует хорошо, но реабилитация нужна», – заявила она РИА «Новости».

До этого представители столичного медицинского учреждения рассказывали о госпитализации пациента. Тогда московские врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дибров оказался в столичном медицинском учреждении после предполагаемого падения.