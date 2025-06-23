Супертанкеры развернулись вокруг Ормузского пролива после ударов США по Ирану

Bloomberg сообщил о развороте двух супертанкеров у Ормузского пролива после ударов США

Tекст: Вера Басилая

Два супертанкера, Coswisdom Lake и South Loyalty, совершили резкие развороты в Ормузском проливе, передает Bloomberg.

Оба судна вошли в пролив, однако затем изменили направление; один танкер после этого вновь вернулся к движению через Ормуз, второй остался вне Персидского залива.

В публикации отмечается, что в регионе фиксируется увеличение помех для электронных сигналов судов, особенно после авиаударов Израиля 13 июня. Несмотря на эти трудности и попытки судов держаться дальше от иранского побережья, танкеры продолжают проходить через пролив после авиаударов США.

Владельцы и трейдеры внимательно следят за ситуацией, опасаясь, что эскалация в регионе может затруднить судоходство и поставки нефти.

Ранее Министерство судоходства Греции рекомендовало национальным перевозчикам пересмотреть маршруты через Ормуз и по возможности временно укрыться в безопасных портах.

Coswisdom Lake управляется Cosco Shipping Energy, а South Loyalty принадлежит Sinokor Merchant Marine. Оба судна относятся к категории крупнейших нефтеналивных танкеров – VLCC.

По данным отраслевых источников, ориентировочная прибыль судов увеличилась почти на 90% до выходных, а в воскресенье зафиксирован рост фрахтовых деривативов.

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Ранее иранский парламент поддержал закрытие Ормузского пролива.

Навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном может привести к масштабной эскалации конфликта.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США.