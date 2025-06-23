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Супертанкеры развернулись вокруг Ормузского пролива после ударов США по Ирану
Bloomberg сообщил о развороте двух супертанкеров у Ормузского пролива после ударов США
Два супертанкера, способных перевозить около 2 млн баррелей нефти каждый, совершили разворот в Ормузском проливе на фоне роста рисков для судоходства после ударов США по Ирану, сообщает Bloomberg.
Два супертанкера, Coswisdom Lake и South Loyalty, совершили резкие развороты в Ормузском проливе, передает Bloomberg.
Оба судна вошли в пролив, однако затем изменили направление; один танкер после этого вновь вернулся к движению через Ормуз, второй остался вне Персидского залива.
В публикации отмечается, что в регионе фиксируется увеличение помех для электронных сигналов судов, особенно после авиаударов Израиля 13 июня. Несмотря на эти трудности и попытки судов держаться дальше от иранского побережья, танкеры продолжают проходить через пролив после авиаударов США.
Владельцы и трейдеры внимательно следят за ситуацией, опасаясь, что эскалация в регионе может затруднить судоходство и поставки нефти.
Ранее Министерство судоходства Греции рекомендовало национальным перевозчикам пересмотреть маршруты через Ормуз и по возможности временно укрыться в безопасных портах.
Coswisdom Lake управляется Cosco Shipping Energy, а South Loyalty принадлежит Sinokor Merchant Marine. Оба судна относятся к категории крупнейших нефтеналивных танкеров – VLCC.
По данным отраслевых источников, ориентировочная прибыль судов увеличилась почти на 90% до выходных, а в воскресенье зафиксирован рост фрахтовых деривативов.
Ранее иранский парламент поддержал закрытие Ормузского пролива.
Навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном может привести к масштабной эскалации конфликта.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США.