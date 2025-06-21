Российские силовики узнали пароли от почты командующего ВСУ на сумском направлении

Tекст: Вера Басилая

По их данным, основной почтовый домен, которым пользовался украинский командующий, был зарегистрирован на российском сервисе, передает ТАСС.

Сотрудники силовых структур рассказали, что командующего зовут Олег Орестович Апостол, и ранее его пароли включали сочетания «24691991????» и «Qlpnx». Также он использовал на форумах ник «Бэтмен Айнани».

Уточняется, что настоящая фамилия по отцу – Безушко, а фамилию Апостол он взял у отчима Ореста Владимировича.

Мать Людмила Олеговна и сестра Наталья Арестовна, согласно данным силовиков, занимаются продажей косметики известной фирмы.

Также собеседник агентства сообщил, что военные медики и волонтеры штурмовых подразделений ВСУ на сумском направлении жалуются в социальных сетях на невозможность приобрести сильнодействующего обезболивающего препарата в украинских аптеках. Препарат продается только по рецепту, что затрудняет его получение для нужд штурмовых подразделений.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, но такой вариант не исключен.

Газета ВЗГЛЯД ранее указывала на историческое право Сум на возвращение в Россию.

