Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» наградили на ПМЭФ

Tекст: Вера Басилая

Церемония награждения состоялась в рамках Молодежного дня ПМЭФ-2025. Призовые места заняли 39 авторов лучших проектов, которые были выбраны из 183 финалистов и более 74 тыс. участников со всей России. Молодые люди от 14 до 35 лет предложили инициативы по развитию территорий и улучшению качества жизни в 13 номинациях. Победителей чествовали представители федеральных министерств, лидеры образовательных и общественных организаций, а также партнеры конкурса.

Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов в видеообращении отметил: «Конкурс «Моя страна – моя Россия» уже давно стал значимым общественным институтом, который объединяет тех, кто мыслит масштабно, действует ответственно и искренне стремится к развитию своей малой родины». Он подчеркнул, что конкурс не ограничивается этапом награждения и предоставляет участникам экспертную, организационную и грантовую поддержку.

В новом сезоне особой популярностью пользовалась номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа», приуроченная к 80-летию Победы.

Финалисты получили не только награды, но и возможности для дальнейшего профессионального развития, включая участие в просветительском интенсиве в Пятигорске, стажировки, гранты и практики в профильных компаниях. Дополнительно три участника получили финансирование от Росмолодежи на реализацию своих инициатив.